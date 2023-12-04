刺死母親稱被下毒 男曾說計畫選議員

貝瑞吉涉嫌刺死母親的嫌犯德什科維奇曾參與政治活動並聲稱有意參選議員。(德什科維奇的Instagram帳號)

布碌崙 (布魯克林 )貝瑞吉30歲男子德什科維奇(Vlad Deshkovich)涉嫌在一次爭執中刺死了自己的母親。據報導，這名嫌疑人曾涉足當地的政治活動，並宣稱有志於競選公職。

警方和目擊者稱，受害者伊娜(Inna Deshkovich)的鄰居12月1日晚上聽到52歲的伊娜家(貝瑞吉Ridge Blvd.交第93街附近的公寓)有吵鬧聲和尖叫聲，於是撥打了911報警。警員和急救人員趕到現場後發現，伊娜頸部和身體多處遭刀刺，並當場宣布伊娜死亡。

一位自稱蒂姆(Tim)的鄰居說，他的女朋友聽到了伊娜的七到八聲尖叫，但尖叫聲很快就停止了。他還說，多年來，這家人經常吵架，而且吵得很凶，用俄語來回對罵，還會聽到尖叫聲。

知情人士稱，德什科維奇聲稱他的母親給他下了毒。警方於2日(周六)上午逮捕了德什科維奇。他被指犯有謀殺罪和持有武器罪。布碌崙刑事法院的文件指出，德什科維奇說他當晚早些時候曾兩次毆打他的母親。法官下令嫌犯不得保釋，並對他進行心理治療。

德什科維奇曾為市議員李凱健(Ari Kagan)做義工。他從未宣布正式參選公職，卻在社交媒體上吹噓自己計畫競選州參議員。他出現在與李凱健等人的合影中，並為自己可能的競選活動創建了Instagram和X(推特)帳戶。

李凱健稱，德什科維奇不是他的政治代理人。他說德什科維奇只為他做過一次義工，發過傳單。雖然他見過德什科維奇三次，但基本不記得他的名字。

公共記錄顯示，嫌疑人德什科維奇於6月成立了一家有限責任公司，名為 「德什科維奇競選州眾議員 」（Vlad Deshkovich for State Assembly），公司地址是他居住的公寓。