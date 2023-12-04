刺死母親稱被下毒 男曾說計畫選議員
布碌崙(布魯克林)貝瑞吉30歲男子德什科維奇(Vlad Deshkovich)涉嫌在一次爭執中刺死了自己的母親。據報導，這名嫌疑人曾涉足當地的政治活動，並宣稱有志於競選公職。
警方和目擊者稱，受害者伊娜(Inna Deshkovich)的鄰居12月1日晚上聽到52歲的伊娜家(貝瑞吉Ridge Blvd.交第93街附近的公寓)有吵鬧聲和尖叫聲，於是撥打了911報警。警員和急救人員趕到現場後發現，伊娜頸部和身體多處遭刀刺，並當場宣布伊娜死亡。
一位自稱蒂姆(Tim)的鄰居說，他的女朋友聽到了伊娜的七到八聲尖叫，但尖叫聲很快就停止了。他還說，多年來，這家人經常吵架，而且吵得很凶，用俄語來回對罵，還會聽到尖叫聲。
知情人士稱，德什科維奇聲稱他的母親給他下了毒。警方於2日(周六)上午逮捕了德什科維奇。他被指犯有謀殺罪和持有武器罪。布碌崙刑事法院的文件指出，德什科維奇說他當晚早些時候曾兩次毆打他的母親。法官下令嫌犯不得保釋，並對他進行心理治療。
德什科維奇曾為市議員李凱健(Ari Kagan)做義工。他從未宣布正式參選公職，卻在社交媒體上吹噓自己計畫競選州參議員。他出現在與李凱健等人的合影中，並為自己可能的競選活動創建了Instagram和X(推特)帳戶。
李凱健稱，德什科維奇不是他的政治代理人。他說德什科維奇只為他做過一次義工，發過傳單。雖然他見過德什科維奇三次，但基本不記得他的名字。
公共記錄顯示，嫌疑人德什科維奇於6月成立了一家有限責任公司，名為 「德什科維奇競選州眾議員」（Vlad Deshkovich for State Assembly），公司地址是他居住的公寓。
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