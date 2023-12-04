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南布碌崙擬新建遊民所 300人抗議影響社區安全

記者胡聲橋／紐約報導
華裔居民冒雨高舉標語，抗議新址建遊民所。(記者胡聲橋／攝影)
華裔居民冒雨高舉標語，抗議新址建遊民所。(記者胡聲橋／攝影)

紐約州眾議員寇頓(William Colton)和當選市議員莊文怡(Susan Zhuang)3日在布碌崙(布魯克林) 格雷夫森德(Gravesend)組織集會，抗議在當地建遊民所。國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、市議員李凱健(Ari Kagan)，南布碌崙的眾多社區代表、居民近300人冒雨參加集會，其中大部分為華裔居民。

市府擬建遊民所的新址為86街2501-2511號，這個地點正好位於D線地鐵25大道(25 Ave.)站的下方。據說以前這裡是一個藥房，現在已關門，地產供出售。這個遊民所新址位於47區州眾議員寇頓、現任47區市議員李凱健的選區內，也在43區當選市議員莊文怡今後的選區內，附近有大量的華裔居民。

居民們打著「反對遊民所」、「要可負擔住房，不要遊民所」、「要工作機會，不要遊民所」、「更好利用稅款，不要肥了開發商」、「錯誤的地點」、「保證社區安全」等標語，喊著口號，冒雨大聲表達了自己反對建造遊民所的強烈願望。

寇頓在集會中說，他堅決反對市府浪費數十億元建造遊民所，將數十億元投入一項賺錢的業務是錯誤的。這不僅幫不到無家可歸者，而且還會影響商業區，降低社區的的安全狀況。寇頓說，他不反對遊民，但反對建遊民所，他支持為遊民提供永久性住所。

州眾議員寇頓(右四)在抗議布碌崙建遊民所的集會上講話。(記者胡聲橋／攝影)
州眾議員寇頓(右四)在抗議布碌崙建遊民所的集會上講話。(記者胡聲橋／攝影)

莊文怡說，這個為150名單身男性提供住處的遊民所位於繁忙的街道，旁邊就是地鐵站，人來人往，附近有學校、老人中心和日托中心，根本不適合建遊民所。為了真正幫助遊民，就應著眼於長期戰略，提供可持續的住房選擇、教育、就業機會以及全面的支持系統，應投資更多真正負擔得起的住房。

在集會現場，還有五、六位華人義工在幫忙徵集反對遊民所的簽名。義工之一Jenny說，雖然下著雨，大家還是踴躍簽名，她們很快就徵集到了十幾頁的簽名。民眾可訪問如下網址簽署請願書：https://shorturl.at/glUW7

數年前，紐約市曾提議在南布碌崙的巴斯大道(Bath Ave.)和國王高速路(Kings Highway)兩地建遊民所，在州眾議員寇頓和當地居民的反對下，市政府撤銷了在巴斯大道(Bath Ave.)建遊民所的計畫，國王高速路(Kings Highway)遊民所擬建地的業主也準備放棄原定計畫。然而就在不久前，市府又提出了86街的遊民所新址，引起社區強烈反彈。

布碌崙近300名居民集會，反對在格雷夫森德新址建遊民所。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙近300名居民集會，反對在格雷夫森德新址建遊民所。(記者胡聲橋／攝影)

遊民 眾議員 布碌崙

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