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聯邦撥款千萬 總督島換電動渡輪、史島全天服務

記者張心／紐約報導
聯邦撥款1000萬元，用於總督島和史泰登島渡輪改造。(紐約市府提供)
聯邦撥款1000萬元，用於總督島和史泰登島渡輪改造。(紐約市府提供)

紐約市宣布獲得1000多萬元聯邦撥款，750萬元將用於總督島(Governors Island)渡輪電氣化改造，300萬元用於升級史泰登島渡輪的每周七天，每天24小時的全天候服務。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，由聯邦交通管理局(Federal Transit Administration)撥款的資金，將主要用於支持總督島和史泰登島的渡輪運營，即滿足市府在今年3月制定的「全新混合動力電力運營渡輪」目標，每年幫助全市水道減少800噸碳排放。

根據規畫，總督島渡輪電氣化改造過程，不僅包括把現有油船換為電氣化混合動力船隻，還將配備岸口的快速充電設備。亞當斯稱，總督島信託基金(Trust for Governors Island)將與市府攜手，將總督島打造成國家綠色創新基地和全美領先的氣候解決方案中心。

首艘混合動力電氣渡輪預計將於2024年夏季，開始在曼哈頓下城和總督島之間運行。渡輪的混合動力系統將允許其在零排放、電池供電和柴油備用輔助模式之間切換，從而減少空氣污染。岸邊充電基礎設施將建在總督島索瓦松渡輪碼頭(Soissons)，預計於2025年完工。

此外，聯邦撥款的300萬元將用於升級史泰登島渡輪的全天候服務，並在史泰登島上改造一個異地儲存設施，有助於提供史島居民和往來乘客獲得可靠的服務。據悉，史泰登島渡輪是世界上最繁忙的僅客運渡輪服務，每年運送近2400萬名乘客。

亞當斯表示，市府此舉是為了方便史島居民早上按時上班，晚上按時回家，並希望電力船隻能夠給紐約市港口帶來最小的污染、清新的空氣。

史泰登島 亞當斯 紐約市

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