地鐵警犬訓練官蔡展鵬 因愛狗結緣

華裔警官蔡展鵬(Jin Tsoi)與他的地鐵防爆警犬Benny。(記者邢易霖 / 攝影)

華裔 警官蔡展鵬(Jin Tsoi)是一名地鐵警犬訓練官，主要任務是帶著自己的工作夥伴警犬Benny，在整個地鐵運輸系統中進行防爆、搜救以及危險物品搜查。他們每天都要從站台走到地鐵入口或指定地點，仔細檢查其中是否有爆炸物、無人看管的包裹、以及其他可能的危險物品。同時，帶著警犬搜查也能起到震懾犯罪的作用。

作為地鐵警犬訓練官，他表示，首先必須建立與警犬的熟悉關係，並為它們打造適應地鐵環境的訓練。在地鐵站 ，因為有不斷進出的人流、噪音、以及各種氣味，這對警犬來說都是新鮮的挑戰，因此必須讓它們適應這些環境所帶來的影響。

訓導員通過測試狗的環境應對和工作能力，挑選出具有優勢資格的警犬供警官使用。接著，他們將進行配對，確保每位警官都與一隻適合的狗搭檔。在訓練過程中，警官和狗將一同進行為期12至16周的訓練，學習不同的技能，並在整個過程中建立牢固的合作關係。

由於蔡展鵬小時候家裡養狗，所以他對狗非常感興趣。警犬Benny回家的時候會變成「家犬」，但當它知道要上班時，Benny就會進入工作狀態變成「警犬」。

警犬Benny也是他在紐約警局養的第一條狗，它是一隻德國牧羊犬與比利時馬力諾的混種犬，下個月即將退休 ，但是他將繼續收養與照顧Benny。

「自從當上警犬訓練官後，由於經常帶著警犬四處走動，平時很多民眾會看到我們，更關注到我們的工作，有些人還試圖與狗互動。我們通常不會讓人們觸摸警犬，它們非常專注於自己的工作。」蔡展鵬說。