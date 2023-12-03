中共有關組織 布碌崙發起反以學生活動

以哈衝突導致美國「反猶太 主義」事件頻發，一項消息透露，一個與中國共產黨有聯繫的布碌崙(布魯克林)組織，在當地學區 委員會的支持下，發動了大規模的反以色列 學生的活動，他們還拍攝了多條學生參與抗議活動的視頻，達到自身宣傳的效果。

「人民論壇」(The People's Forum)是由關注社會主義的美國科技大亨辛漢(Neville Roy Singham)資助的組織，他過去也被人爆出與中國政府媒體機構密切合作；自以哈衝突發生以來，「人民論壇」聯合組織了11月9日的全國性反猶太活動，其中也包括一場在貝瑞吉的漢密爾頓堡高中(Fort Hamilton High School)舉辦的活動，並獲得威廉斯堡、綠點(Greenpoint)第14學區委員會主席薩頓(Tajh Sutton)的特別宣傳和支持。

當日活動上，第14學區委員會分發了具有標語牌、口號紙條、談話要點(talking points)的工具包，其中也提供免費的模板讓民眾在社交媒體上貼文及宣傳活動，標記「人民論壇」。

該組織的媒體平台BreakThrough News當日拍攝多條視頻並發布在Youtube上，寫下標題如「以色列的目標始終是種族清洗」，並記錄漢密爾頓堡高中的學生如何使用工具包參加活動，達到自身宣傳的效果。

一名學生在視頻中說道，「我們查看了組織者提供給我們的工具包，認為中午11時30分是(發動罷工)的最佳時間，我想把它做得更大，推廣到學校的課外活動。」

除上述高中外，反猶太情緒也傳至班森賀的羅斯福高中(Franklin Delano Roosevelt High School)，在民眾拍攝到的影片中，不少學生大喊「幹掉那些猶太人」、「從河流到大海，巴勒斯坦將獲自由」等口號，令不少猶太學生對自身安全感到威脅。

一名專注於研究中國虛假信息攻擊的自由撰稿人奧姆克(Ted Oehmke)對此情況作出解讀，認為組織者給予學生的教材和談話要點，有意影響他們的想法，「你會發現組織者告訴學生們應該怎麼想、怎麼說。」