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高德曼 華埠早餐茶敘醫保、堵車費

記者劉梓祁╱紐約報導
高德曼於孔子大廈舉辦早餐茶敘會。(記者劉梓祁╱攝影)
高德曼於孔子大廈舉辦早餐茶敘會。(記者劉梓祁╱攝影)

代表包含曼哈頓華埠的第十選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)，2日在孔子大廈舉辦早餐茶敘會，慰問社區長者，收集當地居民對各類社會議題的看法和建議，並談及醫療保險、反仇恨和堵車費等議題，他表示理解大眾當下關注堵車費成本，但隨著時間推移，應能看到該計畫能帶來減少壅堵等益處。

在本年初上任、曾擔任紐約南區聯邦助理檢察官的高德曼表示，本年國會工作雖然繁忙，但所完成事項有限，原因為眾議院仍由共和黨控制，而後者當前內部混亂。談及社區事務，他表示正持續推動反仇恨立法和幫扶資金，以應對亞裔和猶太裔社區內仇恨犯罪的上升。

他還說，將致力於增加聯邦政府的語言便利，以及和州長辦公室共同尋找方法使住房變得更加可以負擔。在場有居民提出藥物價格過高、給糖尿病患者帶來壓力，高德曼對此表示，聯邦醫療保險(Medicare)已能夠與製藥公司協商藥物價格，但仍在進行當中，預計最終將永久降低處方藥物的成本。

還有人提出意見指，向無證客提供醫療補助計畫(Medicaid)對辛勞工作的居民「不公平」。對此，高德曼代表稱仍須做更多了解，且部分保險由市府核發。此前，州長霍楚(Kathy Hochul)已同意從明年起將醫療補助資格擴大至65歲及以上的無證客長者，並得到市府支持，改變了僅限於孕婦和19歲以下低至中等收入家庭兒童的限制。

此次茶敘亦恰逢曼哈頓堵車費計畫最新費率公布之後，作為長期支持者，高德曼針對華埠居民的反對表示，相信人們會隨著時間的推移而看到計畫的益處，並理解大眾當下僅關注成本，從而忽視了額外公車線路、更好的交通和減少壅堵等好處。

民主黨65AD區領袖、華埠無壅堵稅聯盟成員于金山則說，對通勤小巴已被豁免感到滿意，但「沒有選擇權」的居民仍需被納入其中，否則居民進出需要繳錢，便是不合理的舉措。他也會持續和社區領袖及大都會運輸署(MTA)交流，以找到緩解擔憂的方法。

當日，高德曼亦特別問候了103歲的長者「李婆婆」，並向到場居民分發餐點。

高德曼於孔子大廈舉辦早餐茶敘會。(記者劉梓祁／攝影)
高德曼於孔子大廈舉辦早餐茶敘會。(記者劉梓祁／攝影)
高德曼與于金山視察孔子大廈。(記者劉梓祁／攝影)
高德曼與于金山視察孔子大廈。(記者劉梓祁／攝影)

聯邦醫療保險 堵車費 華埠

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