世報攜州健保市場 辦2024健保論壇

「2024健保論壇」由世報與州健保市場共同舉辦，為民眾帶來健保資訊，左九起為劉醇逸、張宗智、陳敏敏、金兌錫、李麗等。(記者邢易霖╱攝影)

世界日報與紐約州健保 市場合作，2日在法拉盛喜來登酒店舉辦「2024健保論壇」，邀請專家、政府代表和社區醫療機構，解析最新的健保變化、保險續保、聯邦紅藍卡以及身體健康相關議題並現場答疑解惑，使民眾更好地了解2024年的健保選擇以及公共健保計畫的變化。紅藍卡專家提醒，民眾若要在傳統聯邦醫療保險 (Original Medicare)及優勢計畫保險(Medicare Advantage Plan)變更計畫，需在本月7日前完成。

此次活動由亞美醫師協會和百康仁德贊助，吸引400人到場。活動共開設五項演講主題，來自紐約州健保市場的陳敏敏介紹「確保您的保險持續有效：紐約州健保市場」，為紐約的參保人講解有關醫療補助、兒童健康計畫和基本計畫的重要變化；紐約市長移民事務辦公室社區專員李麗介紹「瞭解您的權利」，加強紐約市民對移民權利與福利的認識。

陳敏敏表示，由於大部分投保人都屬於老齡群體，可能並不熟悉使用電子產品和網站，不過，社區中有許多投保專員都能夠為這些長者提供協助。而為了更好地服務華裔社區，紐約州健保市場也提供了包括中文在內的簡化版一頁續約信息圖表，民眾可前往網站https://info.nystateofhealth.ny.gov/PHE-tool-kit查看。更多信息，請登陸官網nystateofhealth.ny.gov/。

此外，紐約市老人局HIICAP顧問吳俊煜還在現場解說「2024聯邦紅藍卡一點通」；各科目的醫生也帶來健康資訊分享，其中包括亞美醫師協會精神科醫師張建平解說「失眠症」以及百康仁德普通外科醫師蔡亦聰演講「乳腺癌：男女都應預防」。 活動設置10多家攤位醫保諮詢服務，現場為民眾解答疑惑。(記者邢易霖╱攝影)

吳俊煜提醒，紅藍卡持卡人若想更換保險，需與醫生先確認是否接受新保險、檢查自身藥物是否仍在承保範圍、並與保險公司聯繫詢問額外福利及地區的覆蓋範圍，在每年的「年度註冊期」(Annual Election Period)，即每年的10月15日至12月7日，民眾可更換保險公司或保險計畫，新的計畫將於次年1月1日生效。

世界日報紐約社社長張宗智呼籲民眾關注健康議題，共同探討醫保政策和健保市場的新變化；州參議員劉醇逸表示，醫保對於社區來說很重要，感謝世界日報和醫療機構給予大力支持和幫助；州眾議員金兌錫表示，社區在未來應該超越高效的醫療市場，確保紐約州的每個人都能獲得有保障的醫療服務，希望民眾一起努力實現這一目標。 現場提供免費健康篩檢和諮詢服務，包括血壓、BMI、膽固醇、血糖測試等，還有各項科目如內科、過敏氣喘專科、牙科、足科、復健物理治療的醫師駐點。(記者邢易霖 ╱攝影)