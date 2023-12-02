皇后區歷史學會古宅遊 12╱10閃亮登場

參觀活動將從12月10日下午1時持續到5時，門票可以在線上購買，成人票為20元，會員15元。(皇后區歴史學會提供)

由皇后區 歷史學會(Queens Historical Society)主辦的一年一度的假日歷史古宅遊(Holiday Historic House Tour)將於12月10日舉行，公眾有機會參觀法拉盛 的四個歷史地標，感受皇后區的維多利亞時代；每座建築都將以節日裝飾迎接遊客，並提供點心。

皇后區歷史學會執行主任安托斯(Jason D. Antos)表示，這是皇后區歷史學會舉辦的第36屆年度假日古宅遊活動，每座古宅之間的距離均不到一英哩；除了四個歷史古宅，還有一棵將近200年的山毛櫸樹，供遊客觀賞。

參與的四個地點包括建於1661，1947年起開放的邦恩屋博物館 (Bowne House)、金士蘭莊園(Kingsland Homestead)、沃克奧斯博物館(Voelker Orth Museum)和友人會貴格會會所(Friends Quaker Meeting House)；每處古宅都有獨特的歷史背景和特色，如金士蘭莊園是皇后區僅存的後革命時期農舍之一，邦恩屋博物館是皇后區最古老的房屋，沃克奧斯博物館則擁有迷人的19世紀後期歷史花園，友人會貴格會會所則已被用作禮拜堂超過300年，被視為該州最古老的禮拜堂。

參觀者不僅可以探訪這座歷史建築，還可以漫步於宅基地後面，欣賞那棵已有176年歷史的垂枝山毛櫸樹(Weeping Beech Tree)，該樹的種子是從比利時帶到法拉盛的。此外，沃克奧斯博物館保留了法拉盛的園藝遺產，其中包括鳥類保護區和維多利亞花園。

活動將從12月10日下午1時持續到5時，門票可以在線上購買，成人票為20元，會員15元，12歲以下兒童12元，購票鏈接：https://tinyurl.com/5762ys4u。

為了方便參觀者，所有古宅均在法拉盛地區；人們可以步行，或者乘坐Q13和Q28公車，每座古宅地點距公車站只有一至兩個街區。