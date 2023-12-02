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巫旺書畫展 探索感知發現美妙

記者許君達╱紐約報導
畫家巫旺書與畫作。(記者許君達╱攝影)
畫家巫旺書與畫作。(記者許君達╱攝影)

來自中國的畫家巫旺書即日起在曼哈頓的456畫廊舉辦個展「感知表象」，展示大小共61幅帶有抽象和極簡主義風格的畫作。

巫旺書帶來的作品多由幾何圖形、色塊或漸變色以及點狀潑墨等內容構成，不涉及真實世界中的具體形象。她說，創作的主旨是「發現表面、與表面互動、與之建立和諧感覺」，強調的是「我」所看見的表象。與一般繪畫不同的是，作品內容完全呈現開放式，觀者「看到什麼就是什麼」，創作者拒絕負責進行解釋。

巫旺書表示，這是一場關於自由的藝術之旅，不僅是一場展覽，更是一次沉浸式體驗。通過對「感知」的探索，發現內在和外在世界之間美妙共鳴的旅程。

參展的畫作雖然表達方式非常西式，但巫旺書在擺脫具象限制、追求內心見解與不可言喻之意的創作過程中所表達的精神，卻非常具有中國傳統釋道思想的印記。

巫旺書來自距離南京不遠的江蘇句容，這是一座道教色彩濃鬰的城市，著名的道教茅山宗即以此為中心。巫旺書說，她最初對於道教的認識是形式上的，即繁文縟節很多，有各種不解其意的固定說法。此後，隨著她對「紅樓夢」的深入閱讀，逐漸發現了道家思想與自己現實生活的點滴聯繫，而當她再讀過了白先勇對「紅樓夢」的解說、以及黑塞的「悉達多」，豁然開悟，把佛道思想從一種外在的表象內化成了自己的精神。

巫旺書從六歲開始學習國畫、圖案畫、素描和工筆畫，在學習過程中深受吳冠中、畢卡索、莫奈等名家的影響，學習的內容綜合了東西方不同的藝術形式，為她不拘於形式的創作之路打下了基礎。在初中時，她又有幸遇到一位老師，鼓勵她積極打破陳規，「陰影部位不一定非要是灰色的，你感知到的情緒是什麼，就可以畫成什麼顏色。」2013年，巫旺書前往紐約開始學習美術，在課堂上，她接觸到了色彩藝術家阿爾伯斯(Joseph Albers)的理論，從此徹底實現了對具象的突破。

巫旺書個展展覽時間為12月1日至22日，地址：曼哈頓百老匯大道456號3層美華藝術協會「456畫廊」，參觀免費。開放時間周一至周五下午1時至5時，或提前預約其他時間，預約或諮詢(212)431-9740。

曼哈頓 百老匯 畢卡索

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