曼哈頓高樓建垂直降落遊樂設施 遭反對

在時報廣場附近的高樓頂部建垂直降落遊樂設施的計畫遭反對。(取自市樓宇局網站)

在與曼哈頓時報廣場 一街之隔的高樓頂部建一個落差達300呎的垂直降落的遊樂設施，會如何？這個大膽的想法雖然獲得紐約市樓宇局(DOB)同意，卻遭到不少人強烈反對。

在曼哈頓8大道交46街處建一棟51層，1067呎的摩天大樓，然後在這個大樓的頂部再建一個高度達300呎的垂直降落的康尼島 式的遊樂設施。這是大型開發商Extell公司提出的建築設想，他們認為住宿與遊樂的結合是目前行業的趨勢。

樓宇局同意並批准了曼哈頓中城這個驚險刺激的項目，認為它就像觀景台或游泳池一樣，是摩天大樓的「附屬建築」。

但環境無害化開發委員會(CESD)卻不贊成。該組織總裁弗洛伊德(Olive Freud)說，「康尼島是一個遊樂園，(曼哈頓)中城不是一個遊樂園」。他還說，如果市政府得其所願，那麼更多類似的遊樂設施會出現在曼哈頓，他認為這樣做的後果不堪設想。

樓宇局發言人魯丹斯基（Andrew Rudansky）說，這個項目不違反土地使用分區規定，因為該地區的分區是為了「保存、保護和提高紐約市娛樂區心臟地帶—時報廣場的規模和特徵」，這個籌建的娛樂設施不違反規定。

但環境無害化開發委員會的城市規畫師簡斯(George Janes)認為，規畫中的高樓遊樂設施應在為這類景點畫定的區域內，比如康尼島，而不是在曼哈頓。

按照目前的計畫，這個位於時報廣場附近，擁有數百個酒店房間的摩天大廈以及遊樂設施將於2027年完工。