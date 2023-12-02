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反86街建遊民所 寇頓、莊文怡12/3號召集會

記者胡聲橋／紐約報導
紐約州眾議員寇頓和當選市議員莊文怡12月3日組織集會，反對建新遊民所。(寇頓辦公室提供)
紐約州眾議員寇頓和當選市議員莊文怡12月3日組織集會，反對建新遊民所。(寇頓辦公室提供)

紐約州眾議員寇頓(William Colton)和當選市議員莊文怡，將於12月3日(周日)下午3時在布碌崙（布魯克林）格雷夫森德(Gravesend)86街2501號組織社區居民集會，反對在該地點建造遊民所。

寇頓表示，擬議中的遊民所位於布碌崙86街2501-2511號，建成後將為單身人士提供150個床位，今後運營該遊民所的是位於布朗士區的「VIP社區服務組織」(VIP Community Services)。

他說，選擇這個地點建遊民所很成問題，因為它位於商業區，靠近老人中心和日托中心，又毗鄰安靜的住宅區。３日的活動與其說是一場集會，不如說是一次戶外會議，他與社區居民將一道討論如何應對目前的局面，以最佳策略阻止在該地點建遊民所。

前幾年，紐約市曾提議在布碌崙巴斯大道(Bath Ave.)和國王高速路(Kings Highway)兩地建遊民所，在州眾議員寇頓和當地居民的反對下，市政府撤銷了在巴斯大道(Bath Ave.)建遊民所的計畫，國王高速路(Kings Highway)遊民所擬建地的業主也準備放棄原定計畫。然而就在不久前，市府又提出在86街2501號建新遊民所，再次引起了社區的強烈反彈。

「遊民所無法解決遊民問題」，寇頓說，遊民需要的是永久性住房。在城市預算和城市服務被削減的情況下，永久性住房的成本會更小，對社區的干擾也更小。他的辦公室與當地居民一道，曾成功地阻止了新建遊民所，這次他們將繼續這樣做。

寇頓和莊文怡呼籲更多華裔居民站出來參加集會，共同反對在86街2501號建遊民所。

遊民 布碌崙 眾議員

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