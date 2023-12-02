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曼哈頓下城貝斯以色列醫院將關閉 華埠民眾憂

記者許君達／紐約報導
位於曼哈頓下城的西奈山貝斯以色列醫院，計畫明年關閉，華埠社區擔憂。（記者許君達／攝影）
位於曼哈頓下城的西奈山貝斯以色列醫院，計畫明年關閉，華埠社區擔憂。（記者許君達／攝影）

紐約西奈山醫療系統(Mount Sinai Health System)計畫關閉其旗下位於曼哈頓下東區的貝斯以色列醫院(Mount Sinai Beth Israel Hospital)，並已開始逐漸轉移該院的部分部門、削減原有的服務。貝斯以色列醫院的關閉將使本就缺乏大型醫院的曼哈頓下城的醫療資源更加緊張，來自華埠的聲音反映，醫院關閉將給社區居民帶來多方面的影響。

據悉，西奈山醫療系統已在10月向州衛生部門提交計畫，稱將於2024年7月完全關閉貝斯以色列醫院，並在此之前逐漸削減該院的功能和服務。院方隨後又公布一份追加方案，要求在今年年底前結束該醫院的部分服務，包括選擇性心臟導管檢查(elective cardiac catheterization)、介入性放射學病例檢查(interventional radiology cases)，並從明年1月開始將所有住院選擇性手術(inpatient elective surgeries)轉移到西奈山系統的其他醫院。

西奈山醫院表示，該院長年的財務危機使其不得不做出關閉的決定。2023年，貝斯以色列醫院的虧損額度將達到1億5000萬元。不過，關閉計畫還需要州府的相關機構批准才能執行。

貝斯以色列醫院位於曼哈頓下城東16街交第一大道處，歷史可追溯到19世紀末。該院在1997年與聖盧克醫院(St. Luke’s Hospital)合併，後於2013年被西奈山醫療系統收購。但在被收購後，該院的就診人數明顯減少。

曼哈頓下城地區近年來有多家大型醫院關閉或被合併，距離華埠較近的僅剩長老會下城醫院(New York- Presbyterian Lower Manhattan Hospital)一家。亞美醫師協會公共關係主任黃雪莉說，華埠社區的華人家庭醫生診所雖然不少，但在處理一些疑難病症、急診病症以及特殊檢查時，24小時運營的大型醫院仍不可或缺。貝斯以色列醫院距離華埠較近，該院的關閉將是華埠很大的損失。

民主黨65D區領袖于金山說，他過去也常去貝斯以色列醫院問診，然而隨著近年來下城的地產價值暴漲，位於下東區的多家大醫院都失去了原有的功能，長老會下城醫院的規模有限，難以滿足所有需求。目前，華埠地區民眾有急診或搶救需求，幾乎都要送到位於中城的表維醫院(Bellevue Hospital)，路途遙遠且交通壅堵。

市議員馬泰（Christopher Marte)表示，貝斯以色列醫院在近期的會議上未能解釋為何在財政困難的情況下，還急於削減盈利部門，他說，這看起來更像一場房地產交易，而非為醫療服務著想。

西奈山醫院表示，目前該機構在聯合廣場(Union Square)附近還有一個門診部，在下城還有一個緊急護理中心，可在貝斯以色列醫院關閉後繼續提供服務。

以色列 華埠 曼哈頓

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