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命案連發 市警五分局加強執法

記者劉梓祁／紐約報導
市警五分局在中華公所舉行警民會，討論多起命案。(記者劉梓祁／攝影)
市警五分局在中華公所舉行警民會，討論多起命案。(記者劉梓祁／攝影)

轄管曼哈頓華埠的市警五分局，11月30日於紐約中華公所召開警民會，警方代表說，由於華埠早前接連發生命案，雖存在偶發成分，但警方仍會做出相應加強執法部署，以確保居民在假日季的人身及財產安全。

警民會議由五分局局長陳韜主持，恰逢華埠一帶接連發生命案後，這些案件引發居民對節慶期間治安的擔憂。上月16日晚，華埠羅斯福公園北部、靠近布隆街(Broome St.)交地蘭西街(Delancey St.)路口處內有遊民發生爭執後鬥毆，導致一死一重傷。數日後在23日感恩節當日凌晨，一些青少年在拉菲逸街(Lafayette St.)發生爭執並引發鬥毆，導致一人死亡。

陳韜表示，兩起案件的初步調查均已結束，但根據轄區的過往犯罪規律，案情均有反常之處。他表示，公園一案發生在「一個相對安靜區域」，且往常並未發生大量治安糾紛。本案發生時，為兩個遊民群體間發生口角和爭執，隨後一方有人動粗，導致慘劇發生。

警方說，15歲的嫌犯在被捕時並未意識到自身已致人死亡。嫌犯在潛逃近兩天後，於18日凌晨在公園附近被捕，並被控謀殺、謀殺未遂、襲擊和襲擊未遂罪。陳韜說，此公園的治安問題自他上任後便存在，並屬於「長期問題」，主要與「生活品質」有關。

作為華埠長期的治安問題中心之一，羅斯福公園也存在贓物交易、遊民駐紮或流血及致命的惡性案件。上月10日便有一位65歲的華人在園內被小攤持銳器割傷面部。陳韜表示，今年公園案件雖減少，但呼籲居民踴躍舉報由遊民造成的亂象，警方將聯合其它部門共同解決。

針對感恩節當日的傷人案，陳韜指發生在一個未成年人的聚會中，並疑似有酒精涉入。當晚案件導致來自新州的兩兄弟被捅傷，其中17歲少年身亡，19歲的傷人者已被逮捕。陳韜說，轄區內通常不會在夜間發生類似案件，案發生後將加強對酒吧和夜店區域巡邏。

警方還提醒居民在節日期間做好防盜工作。警員表示，最近常見扒手偷竊電子設備或者行人手提袋，還有人當街搶奪金飾或背包。

華埠 遊民 曼哈頓

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