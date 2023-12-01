城區監獄設計 華埠關注公共空間

社區居民代表踴躍發言。(記者許君達╱攝影）

紐約市 設計和建設局(DDC)29日晚間在曼哈頓華埠 的顯聖容天主堂舉辦社區集思會議，報告紐約市城區拘留所(簡稱BBJ)新監獄 大樓的設計方案。方案提出將在大樓底部的白街(White St.)走廊處開闢2萬平方呎的社區公共空間，並將拘留所的正門從現有正對華埠核心地段的巴士打街(Baxtar St.)轉移至相對空曠的中央街(Center St.)上。而社區的關注點，則主要集中在公共空間的設計使用，以及工程對公共停車空間的侵占等方面。

DDC官員在會上透露，監獄建設項目已通過統一土地利用審查程序(ULURP)，計畫建築高度295呎、容積率(FAR)為10.11，為市懲教局(DOC)預留125個停車位。DDC公布的設計指南共列了17條原則要求設計單位考慮，但與社區需求關係較為緊密的僅有白街走廊的方案、以及圍繞走廊預留的2萬平方呎社區空間。

正在被拆除的舊拘留所大樓與曼哈頓地方法院大樓原本隔白街相對，兩座建築由一個牌坊式的拱門作為連結。而新的大樓將覆蓋這一空隙，直接與法院相連，但在一層原有白街的位置上，將會預留一道走廊樣式的開放空間，供行人從西側進出華埠街區。預留的2萬平方呎社區空間位於監獄大樓巴士打街側的臨街位置，靠近走廊東端。不過，DDC未透露這個空間未來的使用方式。

大華埠民權聯盟成員王鏑表示，走廊這樣的結構令人無法不擔心其夜間的安全性。他希望當局夜間關閉中央街一側的出入口，以減少遊民進入。此外，他還希望當局能夠明確走廊區域的安保將由哪個機構負責。華埠商業改進區(Chinatown BId)行政總監陳作舟則認為，現在還很難說未來這個走廊會成為門戶還是「狗洞」。他表示，對於從中央街方向前來的步行者來說，走廊西端的設計非常重要，否則難以起到為華埠疏通人流的作用。「如果你知道那是一座監獄，你會願意從下面鑽過去嗎？」

民主黨65D區領袖于金山則對懲教局占用的車位感到不平。他說，市警總局在柏路(Park Row)白占了我們400個車位，現在懲教局又占了125個車位，搶占本就不足的車位對本地商業傷害嚴重，根本就是摧殘我們的社區。