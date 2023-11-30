我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

康尼島65歲華婦 走失4天無音訊

記者胡聲橋／紐約報導
康尼島華婦走失四天，家人和警方急尋。(市警方提供)
康尼島華婦走失四天，家人和警方急尋。(市警方提供)

布碌崙(布魯克林)康尼島一名65歲華婦走失四天，當事人已報警，但至今杳無音訊，家人心急如焚，盼望知情者及時提供信息，幫助親人早日回家。

65歲的華婦鄭順珠家住康尼島，在巴斯大道(Bath Avenue)交海灣46街(Bay 46th St.)附近。據家人介紹，鄭順珠25日早上約8時左右離開家後，就再也沒有回來，也杳無音信。家人已於27日報警，但仍無任何線索。鄭順珠身高約1.57公尺，體重135磅左右。她離家時身穿黑色外套，黑色褲子，白色耐克鞋，頭戴紅色太陽帽。

家人說，鄭順珠近來記憶力下降，懷疑患有失智症。而且她約十天前剛從中國回來，還處在倒時差的階段。家人認為，這兩種狀態結合在一起，使鄭順珠出家門後有可能迷迷糊糊地不知道走到哪裡去了。家人也注意到，鄭順珠失蹤前幾天說話重複，記性不好，很不尋常。

鄭順珠平時也是早上8時左右出門，她還會推一個小車，順路撿些瓶子；家人說，她一般在外面轉半個小時到一個小時就會回家，不會逗留很長時間，而且基本上就在附近幾條街道轉一轉，不知這次出了什麼事。家人焦急萬分，害怕她發生意外。

若有鄭順珠或知道其下落者，可撥打其家人電話：(917)420-5362。

因為家人已經報警，警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

康尼島 布碌崙 布魯克林

上一則

洛克斐勒首席園丁 挑選聖誕樹30載

下一則

紐約遊民數量明顯減少？市民：沒感覺

延伸閱讀

年僅10個月 哈瑪斯：年紀最小人質 在以色列空襲中喪命

年僅10個月 哈瑪斯：年紀最小人質 在以色列空襲中喪命
布碌崙康尼島華婦失蹤4天 家人急尋

布碌崙康尼島華婦失蹤4天 家人急尋
康尼島全新可負擔房屋 接受申請

康尼島全新可負擔房屋 接受申請
布碌崙康尼島全新可負擔房屋 接受申請

布碌崙康尼島全新可負擔房屋 接受申請

熱門新聞

隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

網購星期一來了 折扣力度大

2023-11-27 10:07
關口附近監控錄下爆炸畫面。(截取自X)

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

2023-11-22 15:02
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)

全美房價最貴百大郵區 紐約華埠上榜 長島2地躋身前十

2023-11-28 15:52
22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋美加邊境關口汽車衝撞爆炸案，當局已確認死者身分；一度因為安全理由封閉的關口也已重新開放。(美聯社)

彩虹橋車禍爆炸案 死者是紐約夫婦 來自格蘭德島

2023-11-24 20:49
紐約班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，多名華人中招。圖為示意圖。（Pexel）

紐約班森賀身分盜竊猖獗 華人無故損失2萬元

2023-11-25 12:35
紐約市長亞當斯在遭遇FBI調查的同時又面臨一項30年前的性侵指控。(市長辦公室提供)

倖存者法案截止前一日 亞當斯被控30年前性侵 索賠500萬

2023-11-23 18:51

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元