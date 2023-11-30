華埠新監獄大樓集思會議 青年團體場外抗議

市府在華埠舉辦新監獄設計方案討論會，青年團體在會場外聚集示威。(記者許君達／攝影)

紐約市設計和建設局(DDC)29日晚間在曼哈頓華埠 的顯聖容天主堂(Church of the Transfiguration)，舉辦社區集思會議，就華埠旁的曼哈頓拘留中心新監獄 大樓設計方案徵求意見。

致力於倡導反對監獄建設的社區組織「青年反逼遷」(Youth Against Displacement)的近30名成員，當晚聚集在教堂外示威抗議。「青年反逼遷」成員寧子舜表示，市府舉辦這樣的會議是荒謬的。「既然大家都不喜歡這座監獄，市長還叫大家來討論設計方案，這不是邀請人們來討論如何摧毀自己的社區嗎？」

寧子舜表示，雖然研討會聲稱要聽取社區意見，但團隊成員不會進入現場參與討論，因為他們的唯一訴求是不要這座監獄。「他搞這個東西，無非就是想讓我們放棄抵抗。」他說，之所以聚集在此，就是為了要表達堅決「說不」的態度，「我們要求市長把建設監獄的錢用來投資社區的繁榮，支持華人小商業」。

新監獄設計方案討論會會議現場。(記者許君達／攝影）

監獄建案一直是華埠、小義大利以及附近翠貝卡(Tribeca)等社區極為關注的問題。來自華埠社區的聲音主要集中在新監獄大樓遮擋陽光、阻礙街道通行、影響商業繁榮、侵占公共停車位以及監禁人員聚集帶來的潛在安全隱患等。然而由於市府須於2027年關閉雷克島(Rikers Island)監獄，受拘押人員須分流到各區靠近刑事法院的地方，因而當局對於反建監獄的社區呼聲持強硬態度，僅做出姿態、就新監獄工程的設計方案與社區進行溝通。

選區覆蓋曼哈頓下城受監獄建案影響區域的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)和市議員馬泰(Christopher Marte)都參與了會議。卡范納表示，雖然過程艱難，但社區區民多年來一直堅持不懈地參與這個議題令他感動，然而，這場會議的主旨似乎與社區真正關心的議題略有出入，因為這個社區中的很多居民根本不想要任何監獄。

馬泰表示，希望官員們聽一聽場外抗議者的呼喊，他們的聲音才是這個社區真正所想的。曾因參與抗議監獄的社會運動而被捕的李榮恩則對居民表示，「你們選出來的官員在這裡，與社區站在一起」。