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布碌崙康尼島華婦失蹤4天 家人急尋

記者胡聲橋／紐約即時報導
康尼島華婦走失四天，家人和警方急尋。(警方提供)
康尼島華婦走失四天，家人和警方急尋。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)康尼島一名65歲華婦走失四天，當事人已報警，但至今杳無音訊，家人心急如焚，盼望知情者及時提供信息，幫助親人早日回家。

65歲的華婦鄭順珠家住康尼島，在巴斯大道(Bath Avenue)交海灣46街(Bay 46th St.)附近。據家人介紹，鄭順珠25日早上大約8點左右離開家後，就再也沒有回來，也沒有任何音信。家人已於27日報了警，但還是沒有任何線索。鄭順珠身高大約1米57，體重135磅左右。她離開家時身穿黑色外套，黑色褲子，白色耐克鞋，頭戴紅色太陽帽。

據家人介紹，鄭順珠近來記憶力下降，懷疑患有失智症。而且她大概十天前剛從中國回來，還處在倒時差的階段。家人認為，這兩種狀態結合在一起，使鄭順珠出家門後有可能迷迷糊糊地不知道走到哪裡去了。家人也注意到，鄭順珠失蹤前幾天說話重複，記性不好，很不尋常。

鄭順珠平時也是早上8點左右出門，她還會推一個小車，順路撿些瓶子，家人說，她一般在外面轉半個小時到一個小時就會回家，不會逗留很長時間，而且基本上就在附近幾條街道走一走，不知這次出了什麼事。這幾天，失蹤者家人焦急萬分，害怕她發生意外。

看到鄭順珠或知道其下落者請撥打其家人電話：(917)420-5362。

因為家人已經報警，警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

康尼島 布碌崙 布魯克林

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