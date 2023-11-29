皇后區盜竊案續減 法拉盛降幅顯著

紐約市警察局數據顯示，與去年同期相比，皇后區盜竊案數量持續減少。圖為警員辦案。(美聯社)

紐約市警察局最新數據顯示，與去年同期相比，皇后區 盜竊案數量持續減少。截至11月26日，皇后區北部大型盜竊案數量從去年的6405宗減至6105宗，下降了4.7%。南部則從3389宗降至3277宗，下降了3.3%。不過有華裔社區機構負責人指出，這一下降趨勢並不符合法拉盛 現實的實際情況。

逐月來看，皇后區盜竊案數量同樣呈下降趨勢。截至11月26日的過去28天區間內，皇后區北部的盜竊案數量從去年的515宗降至476宗，同比下降了7.6%。南部則從287宗下降到267宗，減少了7%。

在這28天的區間內，最顯著下降的區域是皇后區北部的109分局轄區和南部的113分局轄區。在涵蓋法拉盛，皇后丘(Queensboro Hill)、大學點 (College Point)、白石鎮(Whitestone)和灣台(BayTerrace)的109分局轄區， 案件數量從去年的111件下降到今年的85件。覆蓋了荷利斯(Hollis)，南牙買加(South Jamaica)、聖奧本斯(St. Albans)、南歐松公園(South Ozone Park)的113分局轄區則從34宗下降至14宗。

從犯罪率總量上看，皇后區呈上升趨勢。在皇后區北部，包括謀殺、強姦、搶劫、襲擊、盜竊在內的犯罪總數量從去年的1萬4182上升至1萬5017，增加了5.88%。皇后區南部的犯罪總量則沒有顯著變化，從去年的9953下降至9933，減少了0.2%。

儘管犯罪數量與去年相比有所上升，但在最近的28天區間內，皇后區北部犯罪數量仍然下降了6%，從1267下降至1191。相反，南部則增長了1.97%。

大宗車輛盜竊案是今年以來皇后區所有大型犯罪案宗中增幅最為明顯的。在皇后區北部，車輛盜竊案從1758增加到2442宗，增幅為38.9%。南部則從1446到1650宗，增長了14.1%。

不過，法拉盛商改區執行總監余鈿崧指出，這一下降趨勢並不符合法拉盛現實的實際情況。「儘管被盜的物品通常是一些小東西，但由於沒有導致人身攻擊或受傷，出警速度較慢，店家認為報警效果有限，許多人選擇不再報。」

余鈿崧說，偷竊事件中很多都涉及到少年犯罪，難以立案。其中，餅店、藥店和超市遭受的影響最為嚴重。