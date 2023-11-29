花旗球場賭場建案里民大會 正反意見交鋒

州參議員拉莫斯特召開里民大會廣納民意。(取自拉莫斯Twitter)

皇后區州參議員 拉莫斯(Jessica Ramos)於27日在皇后區可樂娜舉辦里民大會，討論花旗球場(Citi Field)周邊空地的下一步發展；上百位居民現身，對可能的花旗球場賭場建案意見不一，拉莫斯表示會充分考量居民心聲。

皇后區州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)於27日在皇后區可樂娜舉辦里民大會，討論花旗球場(Citi Field)周邊空地的下一步發展；上百位居民現身，對可能的花旗球場賭場建案意見不一，拉莫斯表示會以居民心聲為先。(取自拉莫斯Twitter)

據悉，花旗球場周邊空地早在1939年就被指定為法拉盛 草原可樂娜公園的一部分，改變用途須修改州法，這一過程為公園土地轉讓(parkland alienation)；今年上半年，州眾議員奧伯利(Jeffrion L. Aubry)提出A5688號提案，要求開發球場停車場用地，並用作「博彩」(gaming facility)、以及「商業、零售、娛樂、酒店」等；但因為代表當地的州參議員拉莫斯表示，有65%民眾反建賭場，所以沒有提出該提案。

27日是州參議員拉莫斯於今年5月後，召開的第二場里民大會；她表示，年關將近，明年州立法議會啓動在即，她只有一個多月的決定時間。(取自拉莫斯Twitter)

27日是拉莫斯於今年5月後，召開的第二場里民大會；她表示，年關將近，明年州立法議會啟動在即，她只有一個多月的決定時間，但是支持和反對賭場計畫的人數似乎都有不少，因此特別召開里民大會廣納民意。

不少華裔參加皇后區可樂娜里民大會。社區人士羅維宗表示支持賭場，因為可以帶來工作機會和遊客。(取自拉莫斯Twitter)

當晚，她還提出有法律效力的「社區福祉協議」(community benefit agreement)，表示開發商需要詳細解釋所開發項目給社區的正面影響，並稱即使不開發賭場，這片空地需要得到有效利用，促進經濟發展，改善環境問題。

「法拉盛反逼遷聯盟」(Flushing Anti-Displacement Alliance)組織者容Joseph對可能的賭場建案積極反對，並稱「社區福祉協議」無法抵消將賭場項目所帶來的社會和經濟危害，並呼籲拉莫斯拒絕賭場提案。

開發商Queens Future發言人說，「我們以社區導向的願景為傲，這個願景反映在大都會 公園，這個開發計畫將會創造1萬5000個工作機會，以及25畝公園綠地。」該發言人稱會將社區與居民放在首位，「因此，我們舉辦了十多場社區願景座談會，並且與數千位的社區領袖與居民對話，我們相信大都會公園是一個能讓參議員拉莫斯與社區居民支持的革命性提案」。

社區人士羅維宗表示支持賭場，因為可以帶來工作機會和遊客，「疫情之後基本上沒有什麼大型基建，更遑論可以一下有那麼多工作機會，附近本身就是工薪階層為多」；鄧元策同表支持，「在疫情期間，華人社區受到重創，大都會公園將帶來資金和就業機會，為社區注入活力」。