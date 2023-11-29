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紐約市議會 催生長者住房年度報告

記者張心／紐約報導
華埠地狹人稠、公寓樓眾多，社區人士呼籲政府建設更多的老人公寓。(記者張心／攝影)
華埠地狹人稠、公寓樓眾多，社區人士呼籲政府建設更多的老人公寓。(記者張心／攝影)

紐約市議會日前提案，擬要求市府出台年度報告，詳細說明各社區居住在公寓的長者數量，並為符合條件的長者提供租金豁免；曼哈頓華埠長者眾多，社區人士表示，希望市府興建更多老人公寓，便利長者生活。

市議員舒曼琳(Lynn Schulman)此前提案，擬要求市老人局(New York City Aging)和市房屋保護和開發局(HPD)合作，每年推出年度報告，說明每個市議會選區中，有多少長者住在公寓樓中，其中多少公寓樓是為行動不便的長者和殘疾人改造。市議員迪諾維茨(Eric Dinowitz)的提案則要求，向住在米契兒-拉瑪(Mitchell-Lama)廉租房中，符合條件的居民提供租金豁免；此項還搭配哈德森第0757号決議，呼籲聯邦政府在無線緊急警報中，添加失智症失蹤人員警報。

市議會長者委員會(Committee on Aging)28日就以上提案舉辦公聽會，該委員會主席、市議員哈德森(Crystal Hudson)指出，紐約市長者人口不斷增加，過去十年新增36%，其中低收入長者的數量占比提升，因此有必要增加長者服務資源。

華埠居住的長者眾多，常年為長者提供幫助的華策會人瑞中心主任伍寶玲表示，想要改善長者生活，便利的住房最為關鍵。華埠地狹人稠、公寓樓眾多，但其中真正讓長者住得舒心主要就是老人公寓，「其中不僅有電梯，洗手間都配有方便扶手，還有求助警鐘，舒適的空調暖氣，24小時安保，完全符合長者的需要。」

「但老人公寓較少，其他的老房子、普通的公寓等，對老人家不太方便，很多沒有電梯，對需要整天去看醫生的長者來說，行動很不便利。」伍寶玲說，華埠的老人公寓主要由華策會負責，大概有幾百個單位，62歲以上的老人都可申請，房租只是月收入的30%，非常便宜，「我們希望未來政府建立更多的老人公寓，並持續將公寓更新為長者便利型，幫助老人生活得更舒適、更安全。」

華埠 租金 紐約市

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