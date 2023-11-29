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信號技術升級 G線11/30起夜間停運

記者邢易霖／紐約報導
從本月30日起，地鐵G號線夜間服務將部分停運。(美聯社)
從本月30日起，地鐵G號線夜間服務將部分停運。(美聯社)

由於大都會運輸署(MTA)對布碌崙(布鲁克林)至皇后區地鐵G線關鍵路段的信號技術，進行升級和現代化改造，本月30日(周四)至明年2月，周一至周五晚上9時45分至淩晨5時，G線將在布碌崙貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)站和法庭廣場(Court Square)站之間停運；不過，在12月25日(周一)至26日(周二)兩天，夜間服務將恢復。

停運期間，MTA將在布碌崙貝德弗-史岱文森和法庭廣場之間提供免費班車。官方建議在此路段內下車的乘客購買GO票(GO Ticket)，以便在換乘班車後可重新進入地鐵系統，由於此行程需要穿過曼哈頓，乘客可以乘坐地鐵7號線、E號線和F號線到法庭廣場。

MTA代表表示，G線工程原定於本月27日開始，但由於需要緊急維護曼哈頓53街站的軌道，施工計畫被推遲。根據地鐵時間表的調整，預計該項目不會延誤完工，最快於明年2月初完成。同時，MTA將增加G線工作日列車和周末服務的數量。

MTA打算給G線安裝的「通訊式列車控制」(CBTC)，採用三位一體的現代技術來跟蹤運行和進行控制，路旁設備有助於精確每個列車的位置，車載設備控制列車運行，數據通信線路可將信息反饋給鐵路中心。這項工程將為G號線帶來全新列車控制技術，MTA稱其為信號技術的「國際黃金標準」，新技術有望加快地鐵運行速度，減少延誤。

MTA表示，這項技術承諾提供更快、更可靠的服務、更順暢的乘車體驗，以及更準確的地鐵到達時間信息。目前CBTC技術正在紐約其他幾條地鐵線路上進行開發和實施。

地鐵 MTA 布碌崙

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