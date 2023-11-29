遊戲、讀書會…30華裔家庭分享感恩的心

親子文化傳播中心日前於布碌崙、史泰登島舉辦感恩節慶祝活動。(RHB提供)

為了培養社區知足、心存感恩，親子 文化傳播中心(RHB)日前於布碌崙 (布魯克林)、史泰登島舉辦三場感恩節慶祝活動，活動環節如讀書會、手工創意製作、親子遊戲等吸引超過30個華裔 家庭參與；華裔家長和小孩也彼此分享生命中為之感恩的事，希望藉此培養懂得感恩的思考習慣，讓生活充滿正能量。

主辦方表示，這已是第三年在華社舉辦感恩節慶祝活動，一改過去在酒樓辦宴會的形式，希望通過讀書會、小型聚會讓主辦方和家庭有更緊密的接觸，了解到他們的需求。

RBH創辦人石巧燕指出，組織的幾場活動都獲得很好的反饋，譬如彩虹屋的老師讀繪本故事「火雞逃生計畫」，生動的故事情節牽動聽眾的內心情感；再來食品和手工製作環節中，不少家長也會動手幫助孩子完成任務，小孩子更是在遊戲環節中玩得不亦樂乎，玩得氣喘吁吁還是直呼好玩，氣氛相當融洽。

其中一個活動環節是鼓勵華裔家庭分享生活中覺得感恩的事，不少人表示感謝有很好的伴侶、幸福美滿的家庭，甚至感謝主辦方舉辦的活動等等；石巧燕表示，新冠疫情下很多家長仍因經濟問題倍感壓力，希望通過這些活動能得到適當的紓解，並增強親子關係。