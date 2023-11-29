避免斷保 12/2健保論壇提供簡要開放註冊更新

世界日報與紐約州健保市場合作，將於12月2日(周六)在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉辦「2024健保論壇」。(主辦方提供)

為了讓讀者更深入了解2024年的健保 選擇和變化，世界日報與紐約州 健保市場合作，將於12月2日(周六)在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉辦「2024健保論壇」，紐約州健保市場華裔代表陳敏敏，也將現場演講「確保您的保險 持續有效：紐約州健保市場」，為民眾提供簡要的開放註冊更新，旨在教育參與公共健康保險計劃的人了解重要的變化，以避免斷保。

陳敏敏說，自2020年以來，由於新冠所引起的公共衛生緊急情況(PHE)及持續承保要求，醫療補助計畫(Medicaid)、兒童健保(Child Health Plus)、基本計畫(Essential Plan)的參保人無需更新他們的健康保險。但根據新的聯邦規定，紐約州必須重啟公共計畫參保人的年度續約。參加這些公共健康計畫的民眾，現在可能需要採取行動來更新他們的保險以免斷保。紐約已在春季發送了續約通知。

她說，為避免斷保，紐約州健保市場將通過電郵、短信或郵寄方式，通知民眾何時需要為自己或家庭成員更新保險。民眾將在參保結束日期之前收到續約通知。例如保險是設定在11月結束，那麼民眾就將在10月初收到通知，並且需要在11月底之前採取行動。民眾可以通過登錄紐約州健保市場帳戶、撥打客戶服務中心電話(855)355-5777或聯絡參保助手，找到自己的參保結束日期。訂閱紐約州健保市場短信/彩信提醒，請發送START至(866)988-0327。

她也提醒，紐約州健保市場認證的參保助手(Enrollment Assistors)也將提供免費幫助。民眾可以登陸nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch，搜索附近的助手，助手將以民眾熟悉的語言，引導他們完成續約流程，讓他們知道是否仍符合目前參加的計畫，並幫助了解如何參加新計畫、以及可用於降低費用的財務援助。

她表示，此外，紐約州健保市場的簡化版一頁續約信息圖表以簡單方式解釋了續約過程，也是很好的工具。圖表提供英語和許多其他語言的版本，包括中文：https://info.nystateofhealth.ny.gov/PHE-tool-kit。更多信息，請登陸官網nystateofhealth.ny.gov/。

本活動獲得亞美醫師協會和百康仁德的贊助，除陳敏敏外，世界日報還邀請到紐約市長移民事務辦公室社區專員李麗現場演講「瞭解您的權利」。紐約市老人局HIICAP顧問吳俊煜也將解說「2024聯邦紅藍卡一點通」。除了以上的講師，還有各科目的醫生分享健康資訊，包括亞美醫師協會精神科張建平醫師解說「失眠症」、百康仁德普通外科蔡亦聰醫師演講「乳腺癌：男女都應預防」。

活動現場不僅有演講，還有攤位展示，包括亞美醫師協會、百康仁德、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉社區醫療中心、慈濟紐約分會、VNS Health、法拉盛快捷急診中心、法拉盛心血管中心、阿茲海默症關愛服務、美國華裔註冊護士協會、GetCoveredNYC、紐約市老人局、紐約市長移民事務辦公室等，提供免費健康篩檢和諮詢服務，包括血壓、BMI、膽固醇、血糖測試等，現場還有各項科目如內科、過敏氣喘專科、牙科、足科、復健物理治療的醫師駐點，也有頸動脈及靜脈超聲波檢測等項目。