「別把癌症放大」 華女抗癌：心態最重要

陳女士如今也定期跳健康舞。(陳女士提供)

為讓更多人了解乳腺癌的恢復狀況，皇后區法拉盛 一位親身經歷乳腺癌康復過程的70歲陳女士，講述了她如何恢復的心路歷程，並一再強調，無論如何，心態是最重要的；相關醫療專家也建議女性定期做檢查，從而可早發現早治療。

陳女士說，她於2016年下半年的婦科檢查中查出乳腺癌，「我每年都體檢，所以結果出來非常驚訝」，她後來諮詢醫生，為何突然就查出癌症 ，「醫生說可能是半年內發展出來的，我想我那半年可能太累了」。

因為只是一期階段，陳女士於次年2月做手術，只切除四分之一乳房；然而漫長的康復過程才是陳女士最艱難的階段，「我那個時候不工作，雖然沒有要死要活，也有家人照顧但是心情很低落，而且我自己本來就有憂郁症，然後一段時間後我覺得不對，要自救」。

偶然的一次機會，陳女士開始參加健康舞蹈，「聽著音樂跳舞，出一身汗，然後再和朋友聊聊天，是對我恢復最大最大的幫助」。

如今70歲的她身體健康，仍然有跳健康舞的習慣，她回想這段歷程，總結了三字「靠自己」，「心態這個事情是最重要的，要找自己喜歡的東西，比如跳舞，別把癌症放大」；她以另一位乳腺癌患者的故事為例，講述這位女性雖然切掉整個乳房，後來經過乳房再造，「一樣活得很好，穿得很漂亮，不會覺得少了一半，感覺灰溜溜的」。

她同時鼓勵康復患者在飲食方面不要有太多禁忌，「什麼都不吃，沒有營業，搞得精氣神都沒了」；陳女士也鼓勵女性定期檢查，可早發現。