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「別把癌症放大」 華女抗癌：心態最重要

記者高雲兒／紐約報導
陳女士如今也定期跳健康舞。(陳女士提供)
陳女士如今也定期跳健康舞。(陳女士提供)

為讓更多人了解乳腺癌的恢復狀況，皇后區法拉盛一位親身經歷乳腺癌康復過程的70歲陳女士，講述了她如何恢復的心路歷程，並一再強調，無論如何，心態是最重要的；相關醫療專家也建議女性定期做檢查，從而可早發現早治療。

陳女士說，她於2016年下半年的婦科檢查中查出乳腺癌，「我每年都體檢，所以結果出來非常驚訝」，她後來諮詢醫生，為何突然就查出癌症，「醫生說可能是半年內發展出來的，我想我那半年可能太累了」。

因為只是一期階段，陳女士於次年2月做手術，只切除四分之一乳房；然而漫長的康復過程才是陳女士最艱難的階段，「我那個時候不工作，雖然沒有要死要活，也有家人照顧但是心情很低落，而且我自己本來就有憂郁症，然後一段時間後我覺得不對，要自救」。

偶然的一次機會，陳女士開始參加健康舞蹈，「聽著音樂跳舞，出一身汗，然後再和朋友聊聊天，是對我恢復最大最大的幫助」。

如今70歲的她身體健康，仍然有跳健康舞的習慣，她回想這段歷程，總結了三字「靠自己」，「心態這個事情是最重要的，要找自己喜歡的東西，比如跳舞，別把癌症放大」；她以另一位乳腺癌患者的故事為例，講述這位女性雖然切掉整個乳房，後來經過乳房再造，「一樣活得很好，穿得很漂亮，不會覺得少了一半，感覺灰溜溜的」。

她同時鼓勵康復患者在飲食方面不要有太多禁忌，「什麼都不吃，沒有營業，搞得精氣神都沒了」；陳女士也鼓勵女性定期檢查，可早發現。

對此，紐約長老會皇后醫院的乳腺腫瘤外科主治醫師朱明意(Tammy Ju)表示，「特別是對於乳腺癌，重要的是患者要與醫生建立常規護理，了解自己的乳房，並告知醫生他們可能觀察到的乳房的任何變化，如腫塊或腫塊，皮膚變化或乳頭變化。這一信息可能對臨床醫生為患者做進一步的檢查和早期發現乳腺癌至關重要。」

身患乳癌後康復的陳女士強調，無論如何心態是最重要的。圖為陳女士跳舞。(陳女士提供...
身患乳癌後康復的陳女士強調，無論如何心態是最重要的。圖為陳女士跳舞。(陳女士提供)

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