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全美房價最貴百大郵編地址 紐約市3區上榜

記者許君達／紐約報導
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)

由於通膨和高利率的影響，2023年美國的整體房價將創歷史新高。專注於地產新聞的自媒體Property Shark日前公布了最新全美房價最貴的百大郵編地址，其中紐約市曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后三區皆有社區上榜，而整個紐約州則在上榜的122席中占據22席。

今年紐約市有八個社區上榜，比去年增加了兩個。其中排名最高的是郵編為10282的曼哈頓下城砲台公園城(Battery Park City)，房價中位數為340萬3000元，在總榜單中排名第20位。

紐約市房價第二高的則是與砲台公園城相鄰的翠貝卡社區(Tribeca)，郵編為10007，房價中位數308萬7000元，居總榜第24位。值得一提的是，曼哈頓華埠雖然低收入居民較多且房屋比較老舊，但依舊因與相鄰的高收入社區共用10013郵編而被列入了紐約市內的高房價第三名，中位數297萬3000元，居總榜第27位。

除曼哈頓的6個郵編區域外，皇后區和布碌崙分別有一個社區上榜。位於長島市(Long Island City)的11109郵編區房價中位數為208萬8000元，居全美總榜第72位。布碌崙紅鉤(Red Hook)及卡羅爾花園(Carroll Gardens)所在的11231郵編區則以183萬8000元的中位數位居全美第98位。

從歷史數據看，紐約市的房價雖然有所升高，但與全美其他地方相比，排名並沒有回到疫情前的高位。在2019年，曼哈頓有兩個郵編區躋身全美前十，但今年一個都沒有。

在紐約市之外，整個紐約州最貴的地區被長島壟斷。其中蘇福克郡的賽嘉波納克(Sagaponack，郵編11962)以中位數807萬5000元的價格高居全美第二，蘇福克郡水磨坊(Water Mill，郵編11976)則以450萬元的中位數排名全美第六。

從全美範圍看，房價最高的非加州莫屬。加州的地址在總榜單中橫掃79席，在前十中則占據了七席。其中，排名榜首的加州阿瑟頓(Atherton，郵編94027)，2023年房價中位數達到了830萬元。

房價 紐約市 曼哈頓

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