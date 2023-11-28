我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

中國學童呼吸道感染激增 多地紛紛停課 河北「大白」重出江湖

市大10月新生申請人數 比去年同期增近4倍

記者邢易霖 / 紐約報導
紐約市立大學10月份的新生申請人數與去年同期相比激增了約386%。(市長辦公室提供)
紐約市立大學10月份的新生申請人數與去年同期相比激增了約386%。(市長辦公室提供)

數據顯示，得益於申請費減免，紐約市立大學(CUNY)10月份的新生申請人數與去年同期相比激增了約386%。相比於去年8420人，2024年秋季學期的申請人數在10月達到4萬人。

申请人数大幅增加的原因是，紐約市立大學和市教育局採取措施向今年即將畢業的每一位公立高中生發送個性化信件，使得公立學校高年級學生更容易參與申請過程。大約有6萬5000名學生收到了個性化「歡迎來到紐約市立大學」信函，並且免除申請費。

市大總校長羅祖格茲(Felix V. Matos Rodriguez)表示，對許多12年級學生來說，大學申請過程可能令人望而生畏。然而，此舉有助於學生們克服申請的障礙，讓申請人數的大幅增加，同時確保更多的紐約市民了解到，透過公立高等教育能夠改變人生的益處。他強調，整個10月，紐約市立大學免除了公校學生的申請費。10月16日至31日期間，紐約州其他高中畢業生也可免交申請費。

市教育總監班克斯(David Banks)表示，高等教育觸手可及，城市大學為學生提供一個寶貴的機會。他期待著看到紐約市立大學的教育對學生和城市的長遠發展產生積極影響。

根據紐約市立大學的數據顯示，10月份有3萬4000名本市公立學校學生提交了申請，另有6800多名來自本市以外的申請者。在10月的申請總人數中，88%的學生免交申請費，約有一半的本科生來自年收入低於3萬元的家庭。而在州內本科生中，68%的學生被豁免學費，76%的學生在畢業時沒有負債。

紐約市 教育局 公立學校

上一則

12/2世界日報攜手紐約州健保市場舉辦「2024健保論壇」

下一則

住房、工作因身高體重受歧視 紐約市禁令生效

延伸閱讀

市主計長：接收無證客學生 各校恐失1100萬元資金

市主計長：接收無證客學生 各校恐失1100萬元資金
紐約市零售盜竊案4年增64% 冠全美

紐約市零售盜竊案4年增64% 冠全美
NBA／杜蘭特單核帶隊三節打卡下班 太陽主場痛宰爵士

NBA／杜蘭特單核帶隊三節打卡下班 太陽主場痛宰爵士
剛被共和黨提名為眾議長候選人 埃莫爾旋即退選

剛被共和黨提名為眾議長候選人 埃莫爾旋即退選

熱門新聞

隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

網購星期一來了 折扣力度大

2023-11-27 10:07
關口附近監控錄下爆炸畫面。(截取自X)

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

2023-11-22 15:02
皇后區檢察官卡茲宣布，一華裔男子涉嫌盜取260萬元信託基金，並用其購買卡地亞珠寶等奢侈品，一個月內全部花光。(取材自凱茲推特)

紐約華男涉盜260萬信託基金 買無人機、珠寶…1個月花光

2023-11-21 10:30
圖為在亞特蘭大動物園的大熊貓。歐新社

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

2023-11-21 12:35
22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋美加邊境關口汽車衝撞爆炸案，當局已確認死者身分；一度因為安全理由封閉的關口也已重新開放。(美聯社)

彩虹橋車禍爆炸案 死者是紐約夫婦 來自格蘭德島

2023-11-24 20:49
氣象學家指出即將襲擊紐約的風暴可能對感恩節遊行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百貨遊行「巨型氣球」不將構成威脅。(美聯社）

暴風雨將襲紐約 惡劣天氣持續到周三

2023-11-20 19:37

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大