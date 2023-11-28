市大10月新生申請人數 比去年同期增近4倍

紐約市立大學10月份的新生申請人數與去年同期相比激增了約386%。(市長辦公室提供)

數據顯示，得益於申請費減免，紐約市 立大學(CUNY)10月份的新生申請人數與去年同期相比激增了約386%。相比於去年8420人，2024年秋季學期的申請人數在10月達到4萬人。

申请人数大幅增加的原因是，紐約市立大學和市教育局 採取措施向今年即將畢業的每一位公立高中生發送個性化信件，使得公立學校 高年級學生更容易參與申請過程。大約有6萬5000名學生收到了個性化「歡迎來到紐約市立大學」信函，並且免除申請費。

市大總校長羅祖格茲(Felix V. Matos Rodriguez)表示，對許多12年級學生來說，大學申請過程可能令人望而生畏。然而，此舉有助於學生們克服申請的障礙，讓申請人數的大幅增加，同時確保更多的紐約市民了解到，透過公立高等教育能夠改變人生的益處。他強調，整個10月，紐約市立大學免除了公校學生的申請費。10月16日至31日期間，紐約州其他高中畢業生也可免交申請費。

市教育總監班克斯(David Banks)表示，高等教育觸手可及，城市大學為學生提供一個寶貴的機會。他期待著看到紐約市立大學的教育對學生和城市的長遠發展產生積極影響。

根據紐約市立大學的數據顯示，10月份有3萬4000名本市公立學校學生提交了申請，另有6800多名來自本市以外的申請者。在10月的申請總人數中，88%的學生免交申請費，約有一半的本科生來自年收入低於3萬元的家庭。而在州內本科生中，68%的學生被豁免學費，76%的學生在畢業時沒有負債。