15歲華裔卡內基音樂廳彈奏「彩雲追月」

傅子豪在卡內基音樂廳演奏「彩雲追月」。(呂木子提供)

長島15歲華裔少年傅子豪在本年度的紐約州青少年鋼琴大賽中奪取優勝獎，獲得機會在紐約卡內基音樂廳 演奏。與其他青少年扎堆選擇巴赫或蕭邦的經典作品炫技不同，傅子豪選擇了以經典廣東民樂為基礎改編的鋼琴曲「彩雲追月」，在他之前，只有如今已名滿天下的華裔鋼琴家郎朗和李雲迪曾經在這個舞台上彈奏過這首曲目。傅子豪表示，他希望讓來自東方的樂曲在紐約的舞台上發聲，即使自己因此而錯失大獎也在所不辭。

傅子豪的童年在北京 度過，家庭條件相對優渥，因而很早便得到音樂的啟蒙。五歲時，他第一次來到紐約，大開眼界。在世界聞名的卡內基音樂廳外，母親告訴他，「未來想成為這裡的座上賓嗎？學鋼琴吧。」在回到中國後，傅子豪果真開始了學琴。此後，家庭居住地輾轉從北京到珠海，再到上海，最後又來到紐約，他一直沒有中斷對鋼琴的學習。

受家庭的薰陶，傅子豪對中國傳統文化，比如書法、繪畫等，都有相當的功底。在上海時，他發現輔導他的音樂老師致力於將中國傳統音樂重新編曲、用鋼琴等西洋樂器演奏，便產生了濃厚的興趣，自己也開始朝此方向努力。他的母親呂木子透露，傅子豪是個堅持主見的孩子，他認準了這一套鋼琴國樂的詮釋方式，便一心投入，在紐約參賽時也是如此。雖然輔導老師力勸他這種努力無益於爭取更好的名次，但他則強調自己不是為了比賽而彈琴，而是自由表達自己想表達的內容。

傅子豪選擇在卡內基彈奏東方音樂的另一個初衷是希望用音樂消弭族群之間的誤解與隔膜。呂木子介紹，他們所居住的社區白人居多，亞裔 則分別來自中日韓等不同族群，而對本地人來說，對亞裔不同族群的認知非常含混。有一次，他們寫了「福」字送給鄰居，鄰居雖然驚喜，卻表示「他以為這是日本文化」。而在華人表演漢服秀時，白人鄰居又將他們當作了韓裔。

這些經歷讓傅子豪對於自我主體性的彰顯非常熱誠。他在表達自己的選曲理念時表示，「彩雲追月」所表達的「如雲追月、如月照雲」的意境，暗示了東西方文明雖各自不同，但又相互纏繞、相互映襯。