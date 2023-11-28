美東中校協會國語朗誦賽 學生字正腔圓

美東中文學校協會日前在紐約華僑文教中心舉辦大紐約區國語朗誦比賽。(主辦方提供)

美東中文學校協會日前在紐約華僑文教中心舉辦大紐約區國語朗誦比賽，各校熱情參賽，學生表現廣受好評，比賽順利完成。

本次朗誦比賽活動由美東中文學校協會第六區大紐約理事邱琼雯與王聿潔協調其他會員學校配合辦理，共計十所會員學校派出53位參賽代表。華僑文教中心主任陳永豐、副主任王鈺淇和美東中文學校協會前會長戴松昌蒞臨現場，此次比賽各校非常踴躍參與.每位參賽者都充分準備，將詩的意境透過朗誦的方式傳達給在場的大眾。

陳永豐說，為了讓美東中文學校辦理朗誦比賽，特別提早完成華僑文教中心開幕典禮；在多元的現代化藝術空間、以閩南傳統式的建築騎樓為設計的場地，容納了學生、家長與老師兩百多人。除了提供了場地，文教中心還協助幫忙印製獎狀，提供補助給這次比賽，還加贈每位參賽的學生一份僑委會的禮物。

本次朗誦比賽分為雙語初級組、雙語高級組、傳統低年級組、傳統中年級組和傳統高年組，今年每組都有學生參加比賽；這次與往年不同，傳統組有指定的兩首詩可以選擇，由王聿潔與長島 文協中文學校校長甘居正選定朗誦詩詞，由優勢學院校長蘇郁琇主持，三位評審由前校長李瓊英、方幗嫣和顏長美擔任。