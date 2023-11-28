台裔藝術家鄭麗雲 曼哈頓開展

鄭麗雲與自己的作品合影。(記者許君達╱攝影)

台灣裔藝術家鄭麗雲即日起在曼哈頓 雀兒喜(Chelsea)舉辦個展「鄭麗雲的四大元素」，以「水」、「火」、「大氣」和「大地」四種元素為線索，展出共25幅用她自己獨特技法創作的自然風景畫作。

鄭麗雲的作品並非普通的白描式繪畫，而是結合著油畫和版畫的風格，先用色彩敷設打底，然後用自己專屬的刻刀剃出一道道溝紋線條，用成百上千的線條堆壘出視覺上的豐滿度和層次感，遠觀時，無論是表現水波還是風起，畫面的動感都躍然紙上。她從大學時代起，分別學習水墨畫、油畫和版畫，少時還成長於台灣的陶瓷之鄉鶯歌，在創作上融會出了一套自己獨特的靈感。她說，在刻線的時候會有很多不確定因素，但她基於自己的國畫和書法 功底，每次都能一氣呵成、毫無差錯。

鄭麗雲表示，自己是個喜歡關在工作室裡獨處的人，在紐約住了多年，活動範圍幾乎不出雀兒喜第十大道至第十一大道之間的方寸之地。她習慣專注於工作，對於聲色犬馬不感興趣。她說，此前回到台灣的時候，她的第一個住所也位於陽明山上最深處的社區。這種心境一定程度上體現在了鄭麗雲的作品上。

本次參展的作品幾乎全是靜態的大尺度風景，包括海洋、山巔、霞光等。比較與眾不同的是幾幅巨大的花朵作品，包括鐵線蓮、三色堇、扶桑花等，鄭麗雲把這些在現實中很微小的花朵放大1000倍，用她獨具一格的寫實與寫意相結合的技法描繪花的細部，從遠處看則像是細膩的工筆畫。她表示，選取的花卉都是台灣最常見的品種，以此來體現一種對於故土風物的情感。鄭麗雲說，藝術家不能忘本，「我從哪裡來」是藝術創作中一項最基本的表達內容。同樣，她此次展覽的山，也是以台灣的諸多高峰為原型的。

鄭麗雲2016年回到台灣，成立自己的第二個工作室，但多數時間還是住在紐約。直到疫情 期間，她才回到台灣長住了一段時間。她表示，在紐約的日常創作比較一板一眼，在雀兒喜這個小圈子裡待久了也有些沉悶，而回到台灣就感覺到了一種久違的自由：創作沒有很多局限，台灣人對藝術的相對質樸但更濃烈的熱情也給了她很大的啟發。

鄭麗雲個展展出地點：曼哈頓西23街520號Fremin Gallery，展出時間即日起至12月31日。畫廊免費參觀，每周初周一外每日上午11時至下午6時開放。