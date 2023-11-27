親子種旱水仙 20家庭、長者親近大自然

親子互助會組織孩子和家長一起種旱水仙。(親子互助會提供)

紐約親子 互助會攜手城市公園基金會(CityParks Foundation)，於26日組織兒童、家長和老人一起到布碌崙 (布魯克林)8大道附近的千禧公園(Millennium Playground)種旱水仙。州參議員曲怡文參加了這次活動，和孩子們一起種下旱水仙球莖。

每年的秋季是紐約市 種植旱水仙(Daffidil)的季節。和往年一樣，紐約親子互助會組織家長帶著自己的孩子，與青少年義工與老人一道，在布碌崙6大道交66街附近的千禧公園周圍種植旱水仙球莖。這些旱水仙球莖大多種在行道樹之間，以美化街道的作用。

親子互助會負責人黃妮可介紹說，他們當天一共種下了城市公園基金會提供的五大袋旱水仙球莖，這個基金會還為活動提供各種工具。種旱水仙的活動一直很受歡迎，不管大人小孩都很願意參與，因為怕孩子力氣小，他們還專門請福建老人會的老人幫忙，為孩子們挖土。今年共有20個家庭，20多名青少年義工和十多位老人家一起參加了這個活動。

「當春天到來時，孩子們看到自己去年種下的旱水仙發芽開花，他們可高興了」，黃妮可說，她們希望通過這個活動讓城市孩子接近自然，熱愛大自然。

旱水仙對於紐約市有特殊的含義，紐約市公園局從2002年啟動了「旱水仙計畫」，免費為紐約市民提供旱水仙球莖，讓大家種在公園、花園、街道和其他綠化帶，以紀念在911和新冠疫情中喪生的紐約市民。