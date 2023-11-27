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美國國際文化藝術總會 辦「鶯聲鳴珏」音樂會

記者邢易霖／紐約報導
美國國際文化藝術總會辦2023「鶯聲鳴珏」音樂會。(記者邢易霖 / 攝影)
美國國際文化藝術總會辦2023「鶯聲鳴珏」音樂會。(記者邢易霖 / 攝影)

2023年美國國際文化藝術總會藝術節於法拉盛市政廳音樂廳舉行了「鶯聲鳴珏」音樂會。現場融合歌唱和管弦樂演奏，由眾多藝術家獻技，呈現精彩的經典劇目。此次音樂會設有「社區貢獻獎」，表彰極具潛力的年輕藝術家。活動更邀請到國際知名指揮家Michael Recchiuti，以及歌劇頂尖女高音Elizabeth Blancke Biggs，共同在現場歌頌經典，為觀眾帶來了一場極具藝術深度的音樂會。

美國國際文化藝術總會會長黃晟表示，藝術是相對獨立的但也是相融通，他們主攻多元、多族裔、跨領域的國際文化藝術交流，代表著全球性的文化多樣性。未來，他們計畫定期或不定期舉辦多元族裔的文化藝術活動，特別聚焦在歷史上曾經相互交融並互相影響的族裔群體。他說，這些活動不僅旨在共同呈現豐富的文化表演，更致力於促進不同族裔之間的相互理解、團結融合，並推動友誼的發展，進一步豐富不同文化之間的對話和交流。

Michael Recchiuti表示，這是他們第一次來法拉盛進行文化交流，很高興能來到這裏。他表示，自己非常願意和華人合作，榮幸可以在華人社區演唱歌劇。他認為音樂是重要的，中美需要持續開展各種文化活動，促進藝術之間的融合性，從而實現文化多樣性。

歌劇歌唱家黎凱盈稱很榮幸收到音樂會邀請，她獻唱了一首普契尼的歌劇「我最親愛的爸爸」，並稱很喜歡這首詠嘆調，讓她回憶起在義大利讀書期間的生活；負責音樂會管弦樂開場的長笛演奏家劉作亮，為觀眾帶來了具有「輕鬆寫意」的法國經典曲目，他希望展現不同音樂風格，讓觀眾感受到長笛吹奏出的細緻典雅。

音樂會設有「社區貢獻獎」，表彰極具潛力的年輕藝術家，證書由國會眾議員孟昭文、州參...
音樂會設有「社區貢獻獎」，表彰極具潛力的年輕藝術家，證書由國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸和市議員黃敏儀頒發。(記者邢易霖 / 攝影)
長笛演奏家劉作亮為觀眾帶來了具有「輕鬆寫意」的法國經典曲目。(記者邢易霖 / 攝...
長笛演奏家劉作亮為觀眾帶來了具有「輕鬆寫意」的法國經典曲目。(記者邢易霖 / 攝影)
音樂會上，歌劇歌唱家黎凱盈演唱普契尼經典歌劇曲目。(記者邢易霖 / 攝影)
音樂會上，歌劇歌唱家黎凱盈演唱普契尼經典歌劇曲目。(記者邢易霖 / 攝影)

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