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曲怡文提案獲簽署 私校須供免費月經用品

記者邢易霖／約報導
霍楚日前簽署「健康平等與機會」法案包，規定私立學校必須向學生提供免費的月經用品。(美聯社)
霍楚日前簽署「健康平等與機會」法案包，規定私立學校必須向學生提供免費的月經用品。(美聯社)

州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署「健康平等與機會」法案包(Health Equity and Opportunity legislative package)，規定私立學校必須向學生提供免費的月經用品，而且紐約州法條和州府政令中將摒棄「女性衛生用品 」和「衛生巾 」等用語，轉而使用「月經用品」這種不具性別指向的用語，促進性別包容。

其中，要求私立學校提供免費月經用品的法案由華裔州參議員曲怡文提出，她表示，圍繞月經問題的羞恥感持續影響著紐約州成千上萬的學生。有25%的女性在月經期間無法獲得必需的衛生巾產品，而這些生活必需品可能對家庭造成沈重財務負擔。沒有這些產品，學生們可能會因此缺課或曠課。她強調，月經不是一種選擇，但我們可以選擇消除獲得衛生產品的障礙。

此外，另一條法案要求紐約州法條和州府政令中將取消「女性衛生用品 」和「衛生巾 」等用語，引入了更包容的表述，例如使用「月經用品和護墊」等非特定性別的詞彙。其他法案則要求推動美容師接受關於各種頭發類型和圖案的培訓；同時，紐約州將每年的3月8日定為國際婦女節。

霍楚表示，州府正在採取措施確保各個領域，包括醫療保健和美發等，都能夠實現公平，無論是改變月經用品的用語，還是最需要的民眾提供重要資源。她認為，隨著時代的進步，法律也應該跟隨變革，更好地反映社會的多元性和包容性。

州參議員佩爾紹德(Roxanne J. Persaud)稱，過時的用語導致人們長期對月經持有刻板印象，不利於就獲取所需基本資源展開溝通。這項法案承認了一個簡單的事實，月經並不骯臟，而是一種自然的身體機能。

紐約州 霍楚 參議員

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