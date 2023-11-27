市主計長：接收無證客學生 各校恐失1100萬元資金

接收無家可歸學生，各校恐失1100萬元資金。(記者張心／攝影)

在紐約市府於幾月前修改學校資金分配方式，市主計長蘭德(Brad Lander)日前警告指，大約2萬1000名學生面臨被忽視的風險，接收無證客 學生較多的學校可能錯失額外資金。

根據早前公布細則，新分配方式將向服務殘疾學生和英語學習者的學校提供額外資金。然而，儘管新預算 將根據本年12月的特別需求學生群體數量進行調整，但遊民學生的數據則不會以同樣方式更新。

上周，蘭德在一封信中敦促市教育總監班克斯(David Banks)撤銷一項根據2022年12月31日的遊民學生人數計算資金分配的決定。蘭德表示，由於過去一年不斷有無證客家庭進入市內照護系統，因此使用舊數據意味著服務於較多無證客學生的學校可能會錯失近1100萬元的額外資金。

統計顯示，自去年12月以來，大約有2萬1000名居住在臨時地址的學生註冊進入學校，其中大量學生選擇在庇護所周邊學校就讀，而後者被指需要額外資源幫扶。蘭德補充說，市府已在使用年中入學數據並根據其他學生群體調整資金。

同時，一份解釋學校資金分配的指南指出，儘管暫住學生的資金不是學校預算中期調整的一部分，但市教育部 門「仍致力於支持由於新入學人數增加而面臨財務困難的學校」。不過，在移民危機導致財政困境之際，教育部門計畫從其預算中削減近5億5000萬元，而聯邦疫情幫扶資金的到期亦會為明年帶來其他潛在問題。

目前，有超過650所學校入學人數低於預期後遭到學年中期預算削減，但市內入學人數首次在八年內上升，並有大多學校已獲得額外資金。據了解，用於暫住學生的額外資金由公平學生資金公式(Fair Student Funding formula)的修改後得出，該公式約占學校預算的三分之二。根據這一公式，學校會根據每名學生獲得一定基礎金額，對於有額外需求的學生，會額外增加資金。

數據顯示，截止本年年中，大約每九名學生中就有一名居住在庇護所、和親戚或朋友合住，或以其他方式沒有永久住房。