挺巴千人示威封鎖曼哈頓大橋 華埠交通塞爆

猶太人反戰團體發起大規模示威，近千人封堵曼哈頓大橋。(記者許君達／攝影)

猶太 人反戰組織「猶太和平之聲」(Jewish Voice for Peace)26日下午發起大規模示威，聚集近千名示威者圍坐在曼哈頓 大橋西側橋頭，並組織糾察線(picket line)封鎖大橋出入口，嚴重影響華埠內部兩條最重要的道路包厘街(Bowery)和堅尼路(Canal St.)，由於上橋車輛被迫繞行以及大量警車停在路邊待命，造成這兩條路交通嚴重壅堵，並影響周邊道路。

據一名在場執勤的警察表示，示威大約從下午1時30分開始，截至發稿時仍在繼續，且有愈來愈多的人群向橋上聚集。示威人群聚集在道路中央吟唱歌曲並呼喊口號，要求正在攻擊加薩 地帶的以軍停火，並喊話拜登總統出面干預。 示威者組起糾察線，攔阻上橋的交通。(記者許君達／攝影)

「猶太和平之聲」在其官方推特上表示，示威人群將不退縮，直到拜登發出命令、要求加薩地區永久停火為止，同時強調「我們將阻止商業的正常運轉，直到美國停止資助種族滅絕行為。」