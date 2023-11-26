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皇后區17歲少年 搭地鐵遭鎖喉窒息

記者邢易霖 / 紐約報導
17歲男孩在乘坐地鐵時遭嫌犯掐住脖子導致其窒息失去意識，目前警方正在通緝圖中嫌犯。(NYPD)
17歲男孩在乘坐地鐵時遭嫌犯掐住脖子導致其窒息失去意識，目前警方正在通緝圖中嫌犯。(NYPD)

一名17歲男孩日前在皇后區乘坐地鐵時遭到陌生人毫無緣由的襲擊，襲擊者掐住男孩的脖子，導致其窒息失去意識。事發之後，襲擊者逃跑，目前警方正在展開追捕行動，請求知情者提供消息線索。

警方透露，這起事件發生在本月9日下午3時50分，當時受害者正搭乘一列前往曼哈頓的A線地鐵，行經遠洛克威站(Far Rockaway)至莫特大道站(Mott Ave)。受害者向警方陳述，他當時感受到襲擊者一直盯著他，接著突然間對著他大喊大叫。過了片刻，襲擊者快速衝過來，雙手掐住他的脖子，使他窒息逐漸失去意識。

警方指出，在受害者被掐住脖子的過程中，由於窒息導致他失去知覺。幸運的是，另一名乘客出手相救，成功將襲擊者從受害者身上拉開。當地鐵進入海灘25街站(Beach 25th St)時，襲擊者逃逸。警方趕到現場時，受害者已經恢復意識，其因頸部疼痛，被送往當地醫院接受進一步檢查。

警方日前公布嫌犯的監控錄像，據描述，嫌犯是白人，光頭，年齡在30至40歲之間。他穿著黃色襯衫和橙色靴子。警方請求民眾幫助確認身分並將其緝拿歸案，知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)提供線索，所有通話將保密。

地鐵 皇后區 曼哈頓

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