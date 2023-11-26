我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

亞太裔人口大增 州府將設專門委員會

記者和釗宇╱紐約報導
州長霍楚將設立亞太裔專門委員會，研究亞太裔社區的需求。圖為霍楚此前簽法，將春節設為紐約州公校假日。(州長辦公室提供)
州長霍楚將設立亞太裔專門委員會，研究亞太裔社區的需求。圖為霍楚此前簽法，將春節設為紐約州公校假日。(州長辦公室提供)

紐約州亞太裔人口近年來急速增加，州長霍楚(Kathy Hochul)上周簽署法案，將設立亞太裔專門委員會，研究亞太裔社區的需求。

數據顯示，無論在紐約市、紐約州還是全美範圍內，亞太裔都是人口增長最快的族群；從2012年至2022年，紐約州亞太裔人口增長近37萬或23%，人口比2000年反被，更是1990年的四倍。目前，紐約州共有超過200萬亞太裔居民，其中大多數生活在紐約市，目前亞太裔人口已占全州人口的超過10%，全美人口的7%。

該法案由皇后區印度裔州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)提出，她也是州議會首位南亞裔民代；她表示，該委員會將致力於滿足亞太裔社區的獨特需求，作為亞太裔社區和政府之間的橋樑，「這個委員會將形同州府內的智庫，持續研究政府該如何更好地服務亞太億人口。」

根據法案，委員會將由15名委員組成，由州長和州議會提名，但至少要的等到明年才會啟動。委員會將致力於提高亞太裔社區和居民對地方政府服務資源的了解程度，制定對亞太裔社區的表彰項目，並向公眾宣傳亞太裔社區的議題和文化。

珍妮花還表示，委員會還將致力於提高公眾對仇亞犯罪的認識，幫助更多亞裔參選民代職位，並提供更加全面的亞太裔人口數據。

霍楚去年曾否決該法案的上一個版本，表示否決的原因是擔憂資金不足；但今年珍妮花領銜40位州議員和近50位亞太裔社區領袖發出聯名信，向州府施壓，最終獲得簽署，州府在新財年預算中也單獨撥出100萬元用於設立該委員會。

除去紐約州，全美已有12個州已經設立亞太裔委員會，白宮也成立了亞太裔工作組( Initiative on Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders)。

紐約州 亞裔 紐約市

上一則

紐約市地鐵延遲 F線最嚴重

下一則

紀思庭剛連任 傳明年擬進軍國會挑戰眾議員瑪麗奧 若該選區再重畫 出線機率可能不錯

延伸閱讀

全美超市協會：93%紐約市商店今年曾遭小偷「0元購」

全美超市協會：93%紐約市商店今年曾遭小偷「0元購」
倖存者法案截止前 葛謨又被告性騷未遂報復

倖存者法案截止前 葛謨又被告性騷未遂報復
強制回辦公室上班效應 加州人口開始回流

強制回辦公室上班效應 加州人口開始回流
州府強調生成式人工智慧有潛在危險

州府強調生成式人工智慧有潛在危險

熱門新聞

關口附近監控錄下爆炸畫面。(截取自X)

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

2023-11-22 15:02
紐約一名腳踏車騎士在腳上套上雨套。(Getty Images)

狂風暴雨將齊發 紐約感恩節期間出行注意

2023-11-19 15:47
圖為在亞特蘭大動物園的大熊貓。歐新社

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

2023-11-21 12:35
皇后區檢察官卡茲宣布，一華裔男子涉嫌盜取260萬元信託基金，並用其購買卡地亞珠寶等奢侈品，一個月內全部花光。(取材自凱茲推特)

紐約華男涉盜260萬信託基金 買無人機、珠寶…1個月花光

2023-11-21 10:30
氣象學家指出即將襲擊紐約的風暴可能對感恩節遊行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百貨遊行「巨型氣球」不將構成威脅。(美聯社）

暴風雨將襲紐約 惡劣天氣持續到周三

2023-11-20 19:37
22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋美加邊境關口汽車衝撞爆炸案，當局已確認死者身分；一度因為安全理由封閉的關口也已重新開放。(美聯社)

彩虹橋車禍爆炸案 死者是紐約夫婦 來自格蘭德島

2023-11-24 20:49

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄