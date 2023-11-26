亞太裔人口大增 州府將設專門委員會

州長霍楚將設立亞太裔專門委員會，研究亞太裔社區的需求。圖為霍楚此前簽法，將春節設為紐約州公校假日。(州長辦公室提供)

紐約州 亞太裔人口近年來急速增加，州長霍楚(Kathy Hochul)上周簽署法案，將設立亞太裔專門委員會，研究亞太裔社區的需求。

數據顯示，無論在紐約市 、紐約州還是全美範圍內，亞太裔都是人口增長最快的族群；從2012年至2022年，紐約州亞太裔人口增長近37萬或23%，人口比2000年反被，更是1990年的四倍。目前，紐約州共有超過200萬亞太裔居民，其中大多數生活在紐約市，目前亞太裔人口已占全州人口的超過10%，全美人口的7%。

該法案由皇后區印度裔州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)提出，她也是州議會首位南亞裔 民代；她表示，該委員會將致力於滿足亞太裔社區的獨特需求，作為亞太裔社區和政府之間的橋樑，「這個委員會將形同州府內的智庫，持續研究政府該如何更好地服務亞太億人口。」

根據法案，委員會將由15名委員組成，由州長和州議會提名，但至少要的等到明年才會啟動。委員會將致力於提高亞太裔社區和居民對地方政府服務資源的了解程度，制定對亞太裔社區的表彰項目，並向公眾宣傳亞太裔社區的議題和文化。

珍妮花還表示，委員會還將致力於提高公眾對仇亞犯罪的認識，幫助更多亞裔參選民代職位，並提供更加全面的亞太裔人口數據。

霍楚去年曾否決該法案的上一個版本，表示否決的原因是擔憂資金不足；但今年珍妮花領銜40位州議員和近50位亞太裔社區領袖發出聯名信，向州府施壓，最終獲得簽署，州府在新財年預算中也單獨撥出100萬元用於設立該委員會。

除去紐約州，全美已有12個州已經設立亞太裔委員會，白宮也成立了亞太裔工作組( Initiative on Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders)。