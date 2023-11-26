紐約市地鐵延遲 F線最嚴重

F線成為2023年紐約延誤最嚴重的地鐵線路，僅有71%的列車準點運行。(本報檔案照)

數據顯示，從布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)至皇后區 第179街(179th street)的F線成為2023年紐約延誤最嚴重的地鐵 線路，僅有71%的列車準點運行。

除了F線，根據紐約郵報對大都會運輸署(MTA )數據的分析，排在第二位的是從皇后區洛克威(Rockaway)到曼哈頓英伍德的A線和C線，這兩條線路只有72%的列車準點運行；N線列車的延誤率位居第三，只有73%的列車按時運行。

此外，最準時的地鐵線路是從曼哈頓第14街到布碌崙卡納西的L線，高達93%的地鐵班次都能按時運行，這是因為L線下東河的隧道2022年完成了升級。其次是往返於皇后區法拉盛和曼哈頓哈德遜廣場(Hudson Yards)之間的7號線，該線路的準點率達91%。

民眾們對於地鐵持續延誤感到困擾，MTA發言人表示，延誤的原因主要是由於建築工程、乘客蓄意破壞導致服務停擺，以及線路合併帶來的複雜性規畫。MTA並稱F線是紐約最長的地鐵線路之一，而且如果臨近線路施工，這些線路都會改道至F線運行，導致F線本身延誤。

MTA發言人解釋道，A線地鐵因皇后區支線地鐵合併，也是全市最長線路之一，所以經常發生延誤。目前，MTA正在詳細檢查A線的運行情況，並採取措施解決曼哈頓上城車站和皇后區室外路段的運營和維護問題。同時，由於N線與W線共用地鐵時刻表，在過去幾個月裡受到多個突發事件的影響，導致W線不得不暫停服務。另一個影響各線路延誤的因素是MTA正在為A線、C線和F線安裝新的電子信號燈。

來自布碌崙的71歲退休卡車司機馬爾科姆(Malcolm)經常乘坐F線地鐵，他表示延誤問題已經司空見慣，他現在可以預測地鐵到達時間，並合理規畫自己的出行時間，由於平常要乘坐地鐵去看望女兒，即便是工作日，他在早上搭乘F線，地鐵運行速度仍然緩慢，甚至有時需要在站台上等15至20分鐘，才能等來一輛地鐵。