紀思庭剛連任 傳明年擬進軍國會挑戰眾議員瑪麗奧 若該選區再重畫 出線機率可能不錯

有消息指，剛連任市議員成功的紀思庭有意在明年參選國會眾議員，挑戰瑪麗奧。(本報檔案照)

在剛結束的市議會選舉中，布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉民主黨 市議員紀思庭(Justin Brannan)擊敗共和黨對手李凱健(Ari Kagan)，連任成功；有消息指出，他有意進軍國會，在明年挑戰現任共和黨國會眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，而若該選區再度重畫，紀思庭可能會有不錯的出線機率。

目前而言，瑪麗奧的第11國會眾議員選區包括全市中最偏向共和黨的史泰登島，以及政治理念相對溫和的布碌崙南區；不過，州議會去年試圖通過選區重畫，削弱瑪麗奧選區內的保守派勢力，並納入像公園坡(Park Slope)等較多民主黨激進派的社區。

這項重畫建議最終遭到法庭的否決，此舉也令民主黨的羅斯(Max Rose)挑戰瑪麗奧失敗；但同時法庭也指派了一名專家重新鑑定更公平的選區畫分，在明年的聯邦眾議員選舉前，州議會將會重新審視評估，專家認為，改版地圖仍會保留瑪麗奧的保守派區域，但也會納入布碌崙南區的自由派社區。

紐約前市長彭博(Michael Bloomberg)的前助理兼民主黨顧問Chris Coffey表示，視選區畫分的情形而定，紀思庭可能會有不錯的贏面；以他今年的選舉，儘管身在的布碌崙南區是對總統拜登(Joe Biden)、州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)等都不感興趣的社區，得票卻仍然比李凱健多出18%，就能說明這一點。

另名民主黨顧問Neal Kwatra則表示，若紀思庭真的參選，在保守勢力強大的史泰登島上，並不容易拿到很多票，他只能將注意力放在爭取布碌崙南區選民的支持上，這也包括他此前未觸及的康尼島社區；另一方面，紀思庭也證明他是募款競選基金的能手，在今年的選舉中籌得40多萬元，比李凱健超出約15萬元。

針對出選聯邦眾議員，紀思庭僅表示，確實很多人建議他參選，但還未給出肯定的答覆。