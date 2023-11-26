皇后區冬季假日集市 12月繽紛登場

去年阿斯托利亞假日集市上，數十家攤販展示他們的手工藝品。(主辦方提供)

皇后區 即將迎來冬季假日集市，從阿斯托利亞(Astoria)至貝賽(Bayside)將舉辦一系列社區活動，旨在支持本地企業和藝術家；即日起將有七個假日集市向社區民眾開放，無論是選購獨一無二的手工節日禮物，還是想沈浸假日歡樂氣氛，所有活動均可免費參加。

阿斯托利亞假日集市(Astoria Holiday Market)將於12月10日(周日)和12月17日(周日)的下午12時至6時在波西米亞大廳和啤酒花園主廳(Main Hall of Bohemian Hall and Beer Garden)舉行，屆時場地將變身為豐富多彩的節日市場，同時波西米亞大廳還推出捷克和斯洛伐克菜肴，供應多種酒水，地址是24街29-19號(29-19 24th Ave)。

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皇后農場假日集市(Queens Farm Holiday Market)將從即日至12月24日(周日)舉行，時間是每天上午10時至下午5時，地址是小頸大道7350號的皇后郡農場博物館 (Queens County Farm Museum，7350 Little Neck Pkwy)。

陽邊藝術家和手工藝者集市(Sunnyside Artists & Crafters Fair)將於12月2日(周六)上午9時至下午4時30分在斯基爾曼大道(Skillman Ave)的天使 女王教堂(Queen of Angels Church)舉行，集市將呈現33位手工藝者將藝術家和手工藝者集市上出售他們的手工藝品，地址是斯基爾曼大道4404號(Queen of Angels Parish Center, 44-04 Skillman Ave)。

此外，All Saints Episcopal Church將於12月2日(周六)上午10時至下午4時舉辦貝賽聖誕集市(Holly Bazaar)，將呈現時尚飾品、節慶賀卡等多樣商品。

本月7日(周四)至明年1月12日，LICA藝術空間舉辦的節假日藝術博覽會本月初已開幕，時間為每天上午10時至下午6時，觀眾有機會購買價格低至600元的藝術家原創作品；12月10日(周日)上午10時至下午3時，博覽會還將舉行包裝袋和絲帶節日集市，販售紐約製造的優質服裝、手工食品、保健品和紀念品。