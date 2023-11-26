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華人醫師會講座 明談癌症預防篩檢

紐約訊

美國華人醫師會將於11月27日(周一)下午3時至5時在皇后區艾姆赫斯特圖書館三樓會議室舉行小型健康講座，此次講座將由美國華人醫師會的內科醫生許晶醫生主持，主題為癌症預防篩檢，講座由MetroPlusHealth贊助。

根據國際機構和癌癥研究組織的數據，一些常見的癌症類型，如肺癌、乳腺癌、胃癌、結直腸癌和前列腺癌，在全球範圍內有較高的患病率。然而，患病率在不同地區和國家之間存在顯著差異，這部分是由於不同地區的人口特徵，許晶將與在講座上討論癌症預防篩檢的重要性，幫助民眾及早發現潛在的健康問題，並采取預防性措施，降低患病風險。通過定期的健康檢查和篩檢，醫生們能夠更好地識別個體患癌症的潛在風險因素，並在早期采取預防措施，降低患癌的風險。

許晶醫生出生於南京，2003年畢業於東南大學醫學院，隨後在北京協和醫學院取得病理學碩士學位，然後在新澤西州皮斯卡塔韋的Rutgers/UMDNJ聯合項目中獲得了細胞與發育生物學的第二個碩士學位。2017年，她在紐約布魯克代爾大學醫學中心完成了內科住院醫師培訓，並加入了斯托尼布魯克醫學院擔任助理教授。目前她是美國華人醫師會董事會成員之一。

美國華人醫師會是由美國華人醫生組成的非盈利組織，旨在為會員提供醫學教育和職業發展的機會，並促進醫生之間的合作。自2007年以來，美國華人醫師會每年舉辦社區健康節，為廣大華人居民提供免費健康講座、健康資訊以及多種現場體檢服務。此外，美國華人醫師會還致力於回饋華人社區，每個月在社區舉辦健康講座，提供免費的健康服務和健康講座，以幫助華裔居民了解美國健康系統和提高健康保健意識。更多詳情，請登錄美國華人醫師會官網：http://www.acaponline.org/。

華人 醫學 癌症

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