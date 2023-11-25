三江公所送暖 捐款非營利機構

三江公所宣布捐款非營利機構。(記者劉梓祁／攝影)

為支持當地非營利機構並彰顯對社會責任的承諾，美東紐約三江慈善公所日前向多家非營利機構捐出數千元善款，以鼓勵各組織擴展和加強服務範圍，從而更有效地滿足社區成員需要。

本次善款轉交共計5500元，其中亞裔 健康研究院(Asian Health Institute)獲捐2000元、華人策劃協會(Chinese American Planning Council)獲捐1000元、市警察工會遺孀及兒童福利基金(PBA Widows & Children's Benefit Fund)獲捐1000元、紐約華僑學校(New York Chinese School)獲捐500元、華埠 兒童培護中心(Chinatown Day Care Center)獲捐500元、美國紅十字會(American Red Cross)獲捐500元。

三江公所主席包榮剛表示，此次的捐款活動是全體成員長期致力於支持社區和促進社會福祉的一部分。他強調，作為社區的一份子，三江公所不僅關注僑社發展，更重視社會責任和對弱勢群體的支持。他希望這次的捐款能夠為接受機構帶來實質的幫助，並激勵更多企業、團體和個人加入到慈善事業中來。

接收捐款的機構代表發言說，本次捐助為其服務和項目帶來了強大支持，將用於擴大社區健康服務、發展針對移民和青少年的教育 和職業培訓計畫、為警察家庭提供支持和資源，以及改善教育設施和課程質量等。