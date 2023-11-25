紐約美食播主 體驗台灣夜市美食

紐約華裔播主林天伊發布YouTube影片介紹台灣夜市美食。(影片截圖)

住在紐約的華裔YouTube美食播主林天伊(Inga Lam)近日推出了最新影片「台灣夜市美食之旅」，向她在英文世界的觀眾分享台灣物美價廉的小吃與人情味。

林天伊的父親來自香港 、母親來自台灣，她在香港出生成長，年少時也經常往返於港台兩地探親旅行。她回憶，無論是在香港還是台灣，每次回到祖父母或外祖父母家，都會有豐盛的大餐等著她。對她來說，亞洲的食物代表了一種「家」的感覺。作為美食播主，林天伊的頻道中也有大比例的內容都是品嘗和自製亞洲食物。

林天伊在紐約已生活了六年。她說，「生活在這裡是幸運的，因為紐約足夠多元，你能吃到各種想要的味道。」不過，無論是在華埠 還是皇后夜市，雖然食物已經可以做到足夠正宗，但似乎總是欠缺了些什麼。林天伊認為，那是一種包裹在美食之外的「人情味」。

「台灣夜市美食之旅」影片的創作得到了駐紐約台北經濟文化辦事處的支持。經文處方面表示，希望能透過播主林天伊的視角，讓美國觀眾近距離領略「夜市」這種台灣最著名的文化標籤。

林天伊表示，「當你身在其中，你不再只是去尋找食物本身，而是能看到吃這些食物的人們最真實的生活，同時也能了解一些食物背後蘊藏的文化背景。」

她介紹，影片上線十天後，觀看數量已經比其他更早的影片高了一些，因為「人們喜歡看有關旅行的內容」。林天伊透露，她的核心觀眾群體是年輕的美國英文用戶，他們中有些人也許根本沒出過國，影片展示美國之外的大千世界，對他們來說應該比較有趣。

在紐約，跋山涉水專程前往亞裔聚居區去品嘗美食的行為像是觀光 ，難免存在一種強烈的目的性，這種目的性會讓人焦慮，「萬一不好吃怎麼辦？」同時也會讓人過於關注食物本身、而忽略了旅程中的其他美好。而「在亞洲，你隨時都可以出門，在街上隨便買些路邊小吃解饞，食物不需要很驚喜甚至驚艷，價格也低廉。」林天伊說，真正專屬於亞洲土壤的這樣一種隨意且日常的在地文化氛圍，令她享受其中，但也難以複製。一定要真正去體驗一下。

影片帶觀眾領略了台北的寧夏夜市，重點推薦了麻糬冰、木瓜牛奶、鍋貼、豬血糕、珍珠奶茶、地瓜球和炸魷魚等小吃。林天伊表示，台灣好吃的東西太多了，但人的胃口有限，因此她建議至少要待在台灣七至十天，慢慢走、慢慢品嘗，晚上逛夜市、白天下餐館，才能不虛此行。影片鏈接https://www.youtube.com/watch?v=BlARdJQpGAk。