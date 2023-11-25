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黑五商場買氣強 法拉盛人潮紛湧入

記者邢易霖 / 紐約報導
許多民眾午時就開始排隊等候進入Nike。(記者邢易霖 / 攝影)
許多民眾午時就開始排隊等候進入Nike。(記者邢易霖 / 攝影)

法拉盛市中心在24日黑五日人潮湧動，節日氣氛濃厚，匯集了多家大品牌店家的梅西百貨(Macy's)和天景購物中心(Skyview)更是人頭攢動，店外大排長龍。社區商販也迎來假期熱潮，忙得不亦樂乎。

法拉盛梅西百貨於24日黑五當天迎來顧客潮，眾多民眾紛紛湧入商場，尋找心儀商品。商城內聖誕樹的裝飾增添了濃厚的節日氛圍，各處都可見黑五折扣標誌。化妝品享有五至七折優惠，而首飾、手錶的折扣力度更是低至二至五折，香水到服裝等各種物品價格均達年中最低水平，吸引了諸多華人顧客前來購物。

一位正在挑選衣服的胡女士說，今年折扣力度與往年差不多，奢侈品牌服裝折扣力度較大，全年中最低，她也在今天這個特別的日子來到商場，為自己的兒子挑選一件衣服。

胡女士表示，今天人很多，但是還可以接受，「畢竟是假期，隨處逛逛說不定能挑選到一件心儀價格的衣服。」她還強調黑五雖然便宜，但是有很多衣服都呈現斷碼趨勢，也比較難挑選到適合自己的服飾。

另一位曾女士表示，自己是第一次來法拉盛梅西百貨購物，她表示商城的所有東西都很便宜，比起平時的價格，現在買入的性價比無疑更高，「化妝品折扣實惠，會趁今天黑五打折多選購一些買回去送親戚朋友。」

曾女士不僅購買了化妝品，還選購了梅西年度折扣力度最大的飾品，「這些首飾都是純銀的，以前都賣好貴，現在打二折，太便宜了。」

法拉盛的另一大商場天景購物中心(Skyview)更是人流如潮。許多民眾午時就開始排隊，等候進入耐克和阿迪達斯店，而華人喜愛的優衣庫(Uniqlo)、以及衣物日用品特價店Marshalls和目標(Target)百貨雖然店外未見長龍，但店內客人依舊絡繹不絕。而為確保顧客的購物安全，天景購物中心也在當天加強了安保措施，安排多名保安巡邏。

黑五假期，法拉盛人潮湧動，呈現熱鬧景象。(記者邢易霖 / 攝影)
黑五假期，法拉盛人潮湧動，呈現熱鬧景象。(記者邢易霖 / 攝影)

梅西百貨 黑五 法拉盛

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