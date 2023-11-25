黑五折扣戰 布碌崙華人線上、實體雙管齊下

8大道潮牌店有至少20%打折。(記者顏潔恩 / 攝影)

感恩節之後的黑色星期五，布碌崙(布魯克林)華社的各大零售商家推出各種打折促銷活動，爭取在此期間至「網購星期一」(Cyber Monday)衝一波銷售；不少華人 民眾靠著線上購物，專門精挑細選淘心儀的商品，也有人傾向於到實體店面購物，關注潮牌服裝及美妝店，覺得這樣買回家的物品更靠譜。

日落公園8大道 華人商家配合「黑五 」活動，推出至少20%的優惠商品，據觀察，大多顧客都是居住在附近的居民，在購置日常生活用品時被許多店面張貼的折扣海報所吸引；通常到店內逛一圈後，基本上都會有所收獲。

華裔民眾陳小姐當日到8大道交55街的E-star潮牌服裝內購物，除一些商品不打折外，大多數的外套、帽子、首飾、書包等都有至少二折優惠；被問及對折扣是否感到滿意，她認為努力工作一整年終於到了尾聲，不打算過於斤斤計較，一定要淘到最便宜的商品才算值得，若看中合適的物品，稍微有些折扣也就足夠，「就買來犒賞自己，讓自己開心一下。」

另一名民眾徐Candy則表示，每年在黑五期間都特意到8大道的美妝店逛逛，以較便宜的價格買一些平時會用到的洗髮精、護膚品等；她當日來到位於8大道交56街的一家美妝店，除原有的特價商品外，全場商品都打了20%的折扣。

她看中原價一盒12元的面膜，在促銷期間則是買十盒100元，覺得反正平時也會和家人大量使用面膜，因此批量買回家；對她而言，對「看得著、摸得著」的商品更有信心，與其線上購物，還是更喜歡逛實體店面，確保商品的品質。

不過，隨著網路購物的便利性，另一批不願出門和一大群人擠破頭的群眾，就只是在家動動手指輕鬆下單了；平時就關注美妝、護膚網站的何小姐表示，因為是一些牌子和零售商比如Sephora、Kiehl's的訂購者，在黑五前夕就不斷收到對方發來的促銷通知，令她很心動。就Kiehl's而言，她平常就在使用的洗面乳、爽膚水和面霜等，都有50%的優惠，因此每個產品她都會直接下單二至三套。