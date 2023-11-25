暢貨中心黑五人氣旺 不到6點大排長龍

線下購物的首選之地伍柏瑞名牌暢貨中心(Woodbury Common Premium Outlets)，是黑色星期五期間人們喜愛造訪的熱門地點。(記者邢易霖 / 攝影)

位於紐約近郊、東岸最大的暢貨中心之一伍柏瑞名牌暢貨中心(Woodbury Common Premium Outlets)，可謂是熱愛購物的民眾們來到紐約時一定會安排的景點，24日黑五 當天，該中心於早上6時開始營業，當天有眾多熱銷商品供選擇，價格低廉。

為了追逐限時優惠，當日不到6時，眾多民眾便早早湧入中心，排隊等候門店開放。中心提供多個知名品牌的折扣商品，尤其在服飾、皮包、鞋子和化妝品等領域，各種優惠讓消費者心動不已。

儘管早晨天氣陰冷，但不減購物者熱情。呂小姐7時就早早來到中心，她說人特別多，一直找不到停車位，8時左右才進來，她第一家逛的門店是巴寶莉(Burberry)，排隊將近40分鐘，裡面的華人 面孔多，大部分年齡在30至40歲左右。

呂小姐強調，與往年不同的是，今年Tory Burch在店門口向排隊的民眾發放暖寶寶，包包款式也比較新，鞋子折扣力度大，不僅低至三折，買兩雙還能折上折，價格實惠。許多店家還提供郵寄到家的服務。

王小姐是一位初來紐約的遊客，對於黑色星期五 的購物狂潮深感新奇。她坦言，「黑五購物的人實在太多了，排隊結帳耗時長，效率低，但這樣的購物體驗也是一種難忘的紐約特色。」