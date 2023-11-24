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「不解為何選黃金地點」貝瑞吉擬建遊民所引華人反彈

記者顏潔恩／紐約報導
貝瑞吉4大道6530號的空地上預計將建一間遊民所。(谷歌地圖)
貝瑞吉4大道6530號的空地上預計將建一間遊民所。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉第十社區委員會日前在例行會議中，宣布不久前收到市社會服務局(Department of Social Services)的通知，有意在當地打造一間遊民收容所，但目前還未有更多具體的消息；貝瑞吉作為華裔湧入的社區之一，對市府選在當地興建遊民所的決定感到不解，擔心會破壞當地原本的良好治安。

第十社區委員會經理貝克曼(Josephine Beckmann)日前在會議中提到，該會目前接到市社會服務局的通知，有意在4大道6530號的空地上興建一間遊民收容所；她強調也是不久前才獲知的消息，將會向當局和收容所服務負責人取得聯繫，了解更多詳情。

此消息一出，在貝瑞吉社區掀開討論，最大的不滿出於未有任何民選官員透露這件事情，令他們感到政府行事不透明；目前針對該址的信息也不多，有民眾透露，目前該址是一個已關門的廚具專賣店，過去也曾開過不同的店面，但長久以來就是閒置和待出售的狀態。

對於市府的選址，貝瑞吉民眾表示難以理解，該址坐落於兩個陸路大道之間，隔壁還有一棟大型公寓樓Towers of Bay Ridge，對面有一所中學和公園；市府本應在此建造更有利社區的公共設施，但卻將這個黃金地點浪費在遊民所上。

華裔居民蕭先生指出，貝瑞吉是紐約市安全上數一數二的社區，很擔心遊民所的建設將會打破原有的寧靜，「明明周邊都是公共基礎設施，就是不適合建收容所，這完全是市府官員缺乏常識的另一個例子。」

他認為嚴格來說，大家都不希望社區內被選來建收容所，但這完全超出常理、到了離譜的地步，令人難以接受；他認為紐約上州有大量的空地，有些地區甚至還有閒置的建築樓，大可直接使用，但為什麼要不停加重紐約市的負擔，而拒絕將人送往那裡。

目前針對收容所的信息，社區民眾一概不知，他認為市府行事方面要多加改善、增進透明度，「每次都不妥善溝通，只會令居民更反感。」

遊民 紐約市 華裔

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