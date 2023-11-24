感恩節酒樓婚宴爆棚 聖誕節、新年派對生意旺

翠園酒樓的大廳中午時分便布置成婚禮場地接待賓客。(記者顏潔恩/攝影)

在感恩節舉行婚禮一向是福州移民社區獨有的風俗習慣，布碌崙(布魯克林)幾家華人 酒樓，都在至少半年前便接到婚宴訂單，當日至少都有兩場婚宴起跳、聚餐派對等；華人一向較傾向於準備晚餐，因此早上至中午之時，通常會到酒樓享用點心，因此茶市生意也相當好。

外族裔民眾在感恩節多在家準備火雞大餐，對於外州中餐館來說，感恩節是一年一度的餐館公休日；但對酒樓而言，很多華人會從外州回到紐約與親友相聚，成為了新人結婚的最佳日期，反而生意興旺。

8大道 交65街翠園酒樓的經理王Alan指出，感恩節當日的點心生意不錯，有比以往更多一點的人潮；酒樓的一樓大廳堂當日便接待兩場婚宴，在中午12時便清場布置場地，新人預約了大概20張桌子，但與此同時，二樓的用餐區域還是保留給想要吃點心的顧客。

他透露，兩場婚禮的新人都是福州人，有來自本地和外州，基本上在半年以前便預訂好，隨著新冠疫情 的威脅不再，他認為婚禮預定的需求也恢復往常；雖疫情對婚禮基本上已沒什麼影響，但據他觀察，新人若有父母或親戚朋友身在海外，仍會因某些原因難以跨過參加婚禮，但若在美國本土，問題便不大。

位於8大道交64街的金煌大酒樓，也是茶市生意爆棚，經理梅先生表示，顧客都是來自當地的華人熟客，趁著孩童放假、或是大人不上班，會在上午至傍晚期間到酒樓用餐，或是點燒臘外賣；到了晚間，部分的人會點外賣或是自煮感恩節大餐。 8大道酒樓在感恩節當日的茶室生意興旺。(記者顏潔恩/攝影)

梅經理說，感恩節當日，酒樓早上至傍晚的時間會專注做早茶，而晚上則同一時間會有兩場婚宴；這些新人也都在半年前敲定好細節，其中也有一、兩年前因遇到新冠疫情不得已將婚禮推遲到現在的新人，甚至已生了孩子，但還是想圖個氣氛，因此決定將婚禮進行到底。