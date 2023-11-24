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感恩節敬老 亞總會分送500隻烤雞

記者顏潔恩／紐約報導
美國亞裔社團聯合總會聯合多個組織23日準備500隻烤雞派發給社區。(記者顏潔恩/攝影)
美國亞裔社團聯合總會聯合多個組織23日準備500隻烤雞派發給社區。(記者顏潔恩/攝影)

為延續感恩節敬老愛老的優良傳統，美國亞裔社團聯合總會、美國香港總商會、美華總商會23日準備500隻烤雞，在亞總會位於8大道的新會所派發給社區長者；當日多名僑領、民選官員和中國駐紐約中領館官員出席，向社區送上感恩節祝福。

亞總會日前將會所遷至61街746號的亞裔社區中心內，當日下午1時許，民眾在義工們的協調下有秩序地排隊並領取烤雞，向主辦方表達謝意，現場的氣氛相當溫馨。

亞總會會長陳善莊首先感謝各界嘉賓出席活動，給予大家最重要的祝福，「感恩節快樂，保持身體健康」，並由衷感謝一路走來傾力相挺的人；如今亞總會會址轉移至新地點，他承諾接下來的日子裡會持續為僑民做服務。

中國駐紐約總領事館副總領事吳曉明、領僑處副主任殷民俊、領事趙新星也出席活動，向民眾傳達節日問候；吳曉明指出，亞總會立足紐約華社多年，在服務、回饋社區上不停作出貢獻，特別是建設社區的初心始終沒有變，祝福該會的會務繁榮昌盛。

他也提到，感恩節體現了人性向善的期望、團結合作的精神，相信華人持續秉持這樣的精神，肯定會讓事業、社區發展得愈來愈好，並在提升美中關係方面更上一層樓。

州眾議員鄭永佳則代表華人移民向亞總會表達感謝，他說，許多新移民初來美國處境非常艱辛，特別是找工作和維持生計方面；在他們適應和融入美國社會的過程中，有像亞總會這樣願意伸出援手、幫助解難的組織很難得，「亞總會有這個心意幫助社區，我們絕對要強調感謝。」

亞裔 華人 移民

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