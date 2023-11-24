過失致死法案 亞美醫師協會指不利亞裔

劉季高（左二）。（記者和釗宇╱攝影)

針對今年稍早在州議會通過的「過失致死法案」(Wrongful Death Act)，亞美醫師協會總裁暨會長劉季高近日向媒體投書，肯定該法案幫助受害者家庭的良善立意，但指出提案的部分條文將引起保險 成本激增，可能對小診所與獨立醫療從業者產生衝擊，進而影響亞裔 社區的權益。

在這篇名為「亞裔社區將成紐約過失致死法案的意外受害者」的投書中，他表示，今年的選舉對紐約的亞裔來說是一個歷史性的時刻。近年來，亞裔在州級選舉、州府和市府都擴大了他們的影響力。然而，更多的亞裔代表必須伴隨著更好的政策結果，但亞裔的憂慮在立法過程中仍往往被低估。

他指，過失致死法案意在大幅改變紐約州處理過失致死索賠的方式，雖然州長霍楚 (Kathy Hochul)去年否決了類似的立法，但今年一個幾乎相同的版本又再次捲土出來。提案的主要面向之一是擴大了在涉嫌過失致死案中有資格提起訴訟的人員名單，潛在原告的範圍因此變得更廣，以致增加了為社區提供基本服務人員所面臨的訴訟風險。

而納入允許「情感損害」(emotional damages)提訴，也引起了究竟應該如何解釋和應用「情感損害」的嚴重疑慮。在定義缺乏明確界定的情況下，提案也為主觀的訴訟打開了大門，引發濫訴，為醫療人員和小商家帶來負擔。

劉季高表示，上述這些改變都會致使保險成本大幅上升，以致包括本地小診所與員工在內的小商家可能難以負擔，進而導致潛在的倒閉或合併。

另一方面，患者將被迫尋求來自資金充裕的公司和醫療企業的護理和服務，但這些組織缺乏為不諳英語和其他移民群體提供高質量護理所需的語言和文化背景，最終將降低醫療服務的多樣性和可及性，「大公司與醫院將壟斷資源。」