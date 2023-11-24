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感恩節曼哈頓華埠街頭冷 食肆排長龍

記者許君達／紐約報導
感恩節當日的早午場，是華埠酒樓生意最好的時段。(記者許君達／攝影)
感恩節當日的早午場，是華埠酒樓生意最好的時段。(記者許君達／攝影)

2023年感恩節當日，曼哈頓華埠的街道與一般假日相比人流略顯稀少，不過商業並未蕭條，生意不錯。有業者認為，新冠疫情過去一年有餘，雖不敢奢望超過過去的繁榮，但社會生活及各種業務基本已恢復到了一種相對平穩的常態。

感恩節是美國人闔家團聚的傳統佳節，很多華人也選擇在超市採購並帶回家自己烹飪大餐。...
感恩節是美國人闔家團聚的傳統佳節，很多華人也選擇在超市採購並帶回家自己烹飪大餐。(記者許君達／攝影)

23日紐約的天氣晴朗、溫度不低，但每逢節假日都人潮洶湧的華埠卻顯得不太熱鬧，與去年感恩節假日期間的火爆形成鮮明對比。一名站在華埠中心勿街(Mott St.)交擺也街(Bayard St.)處的華人假包商販透露，不知為何，當日的人流量明顯不如往年，華埠外圍的堅尼路(Canal St.)沿線行人更少。

不過，餐飲業者的情緒並不悲觀。位於宰也街(Doyer St.)的小吃店「武昌好味道」店員表示，當日午餐時段比較繁忙，業務基本正常，記者到訪時他們「剛剛忙完」。而在勿街，雖然街上的行人並未很多，但在老字號「和合飯店」外排隊等位的客人，也基本與往常節假日的水平差不多。

東百老匯「金泰海鮮酒樓」業者張先生介紹，今年節日期間的生意雖然沒有像疫情前那樣火爆，但可以說完全走出了疫情陰影，業務量已達到相對平穩且向好的水平。他透露，感恩節當日早午場的「飲茶」時段，客流量比較好，員工也很忙碌。

華埠的客流與商業呈「外冷內熱」狀態，雖遊客數量不太多但業者的生意還不錯。(記者許...
華埠的客流與商業呈「外冷內熱」狀態，雖遊客數量不太多但業者的生意還不錯。(記者許君達／攝影)

對於這種「外冷內熱」的情況，華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，客流量波動難以避免，只要不出現極端變化就屬於正常範疇。而且，美國人過感恩節的傳統原本也是留在家裡與家人共度，出門用餐並非所有人的選擇。

很多華人也選擇在家做飯與家人同聚。23日下午，東百老匯的多間超市都顧客盈門，客流比平日同時間段明顯增加，而且挑選龍蝦或螃蟹等價格較貴的海鮮者也絡繹不絕。住在附近的福州人李先生表示，趁著過節，買些大螃蟹回家去煮了吃，再燒些菜，比全家下館子更實惠也更有過節的氛圍。

感恩節當日雖然天氣晴好，但曼哈頓華埠的客流並未像去年一樣火爆。(記者許君達／攝影...
感恩節當日雖然天氣晴好，但曼哈頓華埠的客流並未像去年一樣火爆。(記者許君達／攝影)

趕在感恩節結婚是很多在美忙碌的福州人的選擇，此後逐漸成為流行於曼哈頓華埠的一項傳統。「歐陸經典」婚紗影樓業者梁Jessica介紹，今年過節期間她與另外幾家影樓總共接到的訂單至少100個，屬於還算不錯的水平。

不過她表示，近年來隨著布碌崙(布魯克林)華人社區的壯大，一些新人會選擇直接在布碌崙完成婚姻大事。金泰酒樓的張先生也有相似的發現。他表示，雖然感恩節結婚的習俗沒有改變，但選擇在華埠舉辦酒席的新人比往年要少些，很可能的原因就是他們改在布碌崙辦事了。

華埠 布碌崙 疫情

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